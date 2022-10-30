Vatandaşlar yeni yapılan Ankara Etlik Şehir Hastanesi girişine yaya yolu istiyor

Vatandaşlar Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nin Halil Sezai Erkurt Caddesi giriş ve çıkışına yaya yolu yapılmasını istiyor. Kontrolsüzce girip çıkan araçlar karşıdan karşıya geçmeyi zorlaştırıyor.

Vatandaşlar açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Etlik Şehir Hastanesi’nin Halil Sezai Erkurt Caddesi giriş ve çıkışına yaya yolu yapılmasını istiyor. Hastalar ve çevre sakinleri hastanenin Zeynepcik Parkı’nın ve Etlik Koşu Yolunun da bulunduğu Halil Sezai Erkurt Caddesi giriş –çıkışına yayaların rahat ve güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçebilmesi için yaya yolunun yapılması isteyerek Büyükşehir Belediyesine çağrıda bulundu.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE ÇAĞRI

Muayene olmak için hastaneye gelen hastalar ve koşu yolunu kullanan vatandaşlar hastane giriş çıkışın da kontrollü bir şekilde karşıdan karşıya geçmek için yaya yolu yapılmasını istiyor. Vatandaş hastaneye girip çıkan araçların kontrolsüzce geçtiğini belirterek, “Cadde giriş çıkışı olduğu için bir an önce Büyükşehir Belediyesinden buraya yaya yolu yapılmasını istiyoruz. Herhangi bir ışıklandırma ya da işaret olmadığından araçlar dikkatsiz davranıyor. Yolu ayırmak için ortaya konulan refüj bebek arabalarıyla geçmemizi zorlaştırıyor. Beton refüj engelli vatandaşlara da engel oluyor” dedi. Ayrıca vatandaşlar bir an önce hastane çevre düzenlemesinin de yapılması gerektiğini vurgulayarak yetkililerden eksiklerin giderilmesini istedi.

Faruk Gökyurt/ İLKSAYFA-