Yabancılar giremez

Göç İdaresi Başkanlığı, Ankara’da 24 mahalleyi mevcutların yoğunluğu nedeniyle yabancı ikametine kapattı.

Ankara’da en fazla sığınmacının hangi ilçede ve mahallelerle ikamet ettiği netleşti. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı’nın Ankara’da 24 mahalleyi mevcutların yoğunluğu nedeniyle yabancı ikametine kapatmasıyla, bu soru cevabını bulmuş oldu.

İŞTE O MAHALLELER

Daha fazla yabancının alınmayacağı Başkent mahallelerinin 5’i Altındağ, 5’i Beypazarı, 4’ü Mamak, 3’ü Yenimahalle, 3’ü Polatlı, 2’si Çankaya, 1’i Keçiören, diğeri de Sincan’da yer alıyor. Göç İdaresi’nin bu kararıyla Ankara’da en fazla sığınmacının hangi mahallelerde bulunduğu da netleşmiş oldu.

TÜRKİYE GENELİ SAYI 1169’A ÇIKTI

Göç İdaresi Başkanlığı, 1 Temmuz'dan itibaren 24’ü Ankara’da olan 1169 mahallenin yabancılara ikametin kapatıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, büyük çoğunluğunu Suriyeliler ile Afganların oluşturduğu yabancılara ikamete kapatılan mahalleler tek tek sıralandı. Yapılan açıklamada ikamet iznine kapatılan mahalle sayısının bin 169’a çıktığı ifade edilerek “Ülkemizde çeşitli bölgelerdeki yabancı yoğunluğu göz önünde bulundurularak Bakanlığımızca daha önce belirli illerimizdeki 781 mahalle yeni doğan ve çekirdek aile birleşimi dışında geçici koruma kaydına, uluslararası koruma kaydına, ikamet iznine, geçici koruma veya uluslararası koruma ile ikamet izni kapsamındaki yabancıların ikamet ili değişikliği yapılması işlemlerine kapatılmıştır. 1 Temmuz 2022 itibarıyla kapalı mahalle sayısı bin 169’a çıkarılmış olup, kapalı mahalleler ekte yer almaktadır” denildi.

ALTINDAĞ İLK SIRADA

Ankara’da yabancı ikametine kapatılan mahalleler şöyle: “Altındağ ÖNDER MAHALLESİ, Altındağ ULUBEY MAHALLESİ, Altındağ SOLFASOL MAHALLESİ, Altındağ ATIFBEY MAHALLESİ, Altındağ HACI BAYRAM MAHALLESİ, Beypazarı BEYTEPE MAHALLESİ, Beypazarı RÜSTEMPAŞA MAHALLESİ, Beypazarı ZAFER MAHALLESİ, Beypazarı İSTİKLAL MAHALLESİ, Beypazarı CUMHURİYET MAHALLESİ, Çankaya DEVLET MAHALLESİ, Çankaya CUMHURİYET MAHALLESİ, Keçiören YEŞİLÖZ MAHALLESİ, Mamak BOSTANCIK MAHALLESİ, Mamak KÖSTENCE MAHALLESİ, Mamak DEMİRLİBAHÇE MAHALLESİ, Mamak ŞAFAKTEPE MAHALLESİ, Polatlı ESENTEPE MAHALLESİ, Polatlı GÜLVEREN MAHALLESİ, Polatlı YENİ MAHALLESİ, Sincan MALIKÖY BAŞKENT OSB MAHALLESİ, Yenimahalle ANADOLU MAHALLESİ, Yenimahalle İVEDİKKÖY MAHALLESİ, Yenimahalle KARŞIYAKA MAHALLESİ.”

İbrahim Seçkin Talaş/ İlksayfa