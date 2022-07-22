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Yakamıza yapıştı

Halkın alım gücünün günden güne azaldığını belirten Öz İplik İş Sendikası Başkanı Rafi Ay, “Enflasyon belası bir kez daha yakamıza yapıştı. Hayat pahalılığı ekmeğimizi küçültüyor. Toplumsal bir uzlaşıyla enflasyona karşı mücadele edilsin istiyoruz” dedi.
Yakamıza yapıştı

Hak İş Konfederasyonu’na bağlı Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, ülke olarak ağır ekonomik sorunlar yaşandığını, halkın alım gücünün günden güne azaldığına dikkat çekti. Ay, “Enflasyon belası bir kez daha yakamıza yapıştı. Enflasyon en fazla ücretli çalışanları, dar gelirleri etkiliyor. Hayat pahalılığı ekmeğimizi küçültüyor. Emek kesimi olarak bu sürece sessiz kalamayız. Bir an önce toplumsal bir uzlaşıyla enflasyona karşı mücadele edilmesini istiyoruz” dedi.

BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay ve Yönetim Kurulu Üyeleri 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. Tüm basın mensuplarının Basın Bayramı'nı kutlayan Ay, sendika olarak geleneksel hale getirdikleri programın bu yıl 7'ncisini düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Programda konuşan Ay, ülkede yaşanan ekonomik sorunlarla ve sendikal örgütlenmede yaşanan aksaklıklarla ilgili açıklamalarda bulundu. 

SESSİZ KALAMAYIZ

Ülke olarak ağır ekonomik sorunlar yaşandığına dikkat çeken Ay, halkın alım gücünün hızla azaldığına dikkat çekti. “Enflasyon belası bir kez daha yakamıza yapıştı. Enflasyon en fazla ücretli çalışanları, dar gelirleri etkiliyor” diyen Ay şu ifadeleri kullandı; “Bizler emeğimizle geçinen insanlarız. Bunun karşılığında da ücret alıyoruz. Ancak enflasyon nedeniyle ortaya çıkan hayat pahalılığı ekmeğimizi küçültüyor. Emek kesimi olarak bu sürece sessiz kalamayız. Bir an önce toplumsal bir uzlaşıyla enflasyona karşı mücadele edilmesini istiyoruz.”

İLK ADIM; SENDİKAL ÖRGÜTLENME

Türkiye'de ekonomik ve sosyal sorunlarını aşılması için atılacak ilk adımlardan birinin sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması olduğunu vurgulayan Ay, bunun anayasal bir hak olduğunu kaydetti. Ay, bu hakkın kullanılmasını engelleyenlere en ağır cezalar verilmesi talep etti.

SÜREÇ HEMEN BAŞLATILABİLMELİ

Ay, "Teknik olarak bir iş yerinde örgütlenme sağlandığında kayıtlardan yetki seviyesine gelindiği görüldüğü ve yetki verildiği anda toplu sözleşme süreci başlatılabilmeli. İşveren itiraz ediyorsa yargı yoluna gidiyorsa gitsin ama toplu sözleşme süreci de başlasın. Bütün kayıtlar devletimizin elinde, bilgisayar ortamında bulunuyor. Bir iş yerinde yetkinin olup olmadığını görmek için özel çalışmaya gerek yok. Her şey anında görülebiliyor" dedi.

DİYALOGSUZ EKONOMİ DÜZELEMEZ

Ay, emek olmadan sermayenin anlamının olmadığını da dile getirerek, "Toplu pazarlık ve sosyal diyalog olmadan da sağlıklı bir iş yeri, sağlıklı bir ekonomi olması mümkün değil" dedi.


Emrah Özcan/ İlksayfa 

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