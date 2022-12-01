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Yarı otomatik ofsayt teknolojisi nedir? Dünya kupasında kullanılan sensörlü top nedir, ne işe yarar?

FIFA’nın hataları en aza indirmek amacıyla yaptığı VAR teknolojisinin ardından şimdi de Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisi (SAOT) sistemi devrede. Peki, Yarı otomatik ofsayt teknolojisi nedir? Dünya kupasında kullanılan sensörlü top nedir, ne işe yarar?
Yarı otomatik ofsayt teknolojisi nedir? Dünya kupasında kullanılan sensörlü top nedir, ne işe yarar?

Maç esnasında hakem kararlarının daha hızlı verilmesi adına üretilen yeni teknolojiler gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Dünya kupasında kullanılan yarı otomatik ofsayt teknolojisinin yanı sıra Dünya Kupası’na özel olarak yapılmış sensörlü futbol topu da bulunuyor. Peki, yarı otomatik ofsayt teknolojisi nedir? Dünya kupasında kullanılan sensörlü top nedir, ne işe yarar? İşte detaylar:

 YARI OTOMATİK OFSAYT TEKNOLOJİSİ NEDİR? 

Futbol müsabakalarında hakem hatalarının en aza indirilmesi amacıyla yeni teknolojiler üretilmeye devam ediyor. VAR sisteminin ardından devreye giren yarı otomatik ofsayt teknolojisi sayesinde pozisyon bilgisi hızlı bir şekilde maç hakemine aktarılıyor ve hakem kararını daha hızlı bir şekilde verebiliyor. Aynı zamanda bu teknoloji sayesinde pozisyonun neden ofsayt olup olmadığını hem maçı tribünde izleyenler hem de televizyon başında seyredenler öğrenebiliyor. Yarı otomatik ofsayt teknolojisi stadyuma yerleştirilen 12 adet kamera ile sağlanıyor. Stadyumun farklı bölgelerine yerleştirilen 12 kamera futbolcuların saniyede 50 hareketini kaydediyor. Bu kayıt sayesinde hakemler ofsayt kuralına göre pozisyondaki 29 vücut hareketini değerlendirip kararını veriyor. 

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 DÜNYA KUPASINDA KULLANILAN SENSÖRLÜ TOP NEDİR? 

VAR sisteminin ardından devreye giren yarı otomatik ofsayt teknolojisi sayesinde hakem hatalarının en aza indirilmesi amaçlanıyor. Bu teknoloji sayesinde seyir zevkinin artması ve futbol müsabakalarında duraklama dakikalarının en aza indirilmesi planlanıyor. Dünya kupasında kullanılan sensörlü top teknolojisi sayesinde topa kimin temas ettiği, golün sahibinin kim olduğu hızlıca anlaşılıp, ofsayt pozisyonlarında hakemin daha hızlı karar alabilmesi sağlanıyor. Yarı otomatik ofsayt teknolojisine entegre bir şekilde yapılmış olan bu topun konumu saniyede 500 kez hakemlere iletiliyor. Hareket ivme ölçen sensör bulunan bu özel tasarım top sayesinde yapay zeka verileri gerçek zamanlı olarak işliyor ve VAR’a bildiriyor.

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