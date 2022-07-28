Yarım asırlık Ankara Turnuvası

55. TSYD Ankara Şubesi Kutay Menejerlik Kupası öncesinde turnuvaya katılacak Gençlerbirliği ve Ankaragücü takımlarının yöneticileri, teknik direktörleri ve TSYD Ankara Şubesi Yönetimi ortaklaşa basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nin yarım asırdır yaptığı 55'incisini gerçekleştireceği turnuva öncesi MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği yöneticileri basına açıklamalarda bulundu. Her iki takımın yöneticileri ve teknik direktörleri maçın Ankara’ya yakışır bir kardeşlik içinde geçeceğine vurgu yaparak yarım asırlık Ankara kupasının öneminden bahsettiler.

MAÇ TRT’DEN YAYINLANACAK

TSYD Ankara Şubesi Asbaşkan Bülent Karadaş, bu yıl 55. kez TSYD Ankara Şubesi tarafından düzenlenen turnuva maçının Eryaman Stadında, bugün (Cuma) saat 20.00’de oynanacağını hatırlatarak, “Müsabakamız TRT’den de naklen yayınlanacaktır. Sezon öncesinde takımlarımızın son hazırlık maçları ve kendilerini görebilecekleri bir maç olacağını düşünüyorum. Kazasız, belasız, centilmence bir maç olmasını diliyoruz. Kazanan Ankara futbolu olsun ve dostluk her zaman daim olsun istiyoruz. Bu sene kupamızın bir isim sponsoru var, Kutay Menajerlik. Onlara da çok teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

“AMACIMIZ HAK EDENİN KAZANDIĞI BİR MAÇ OLMASI”

Maç öncesi açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, cuma günü oynanacak maç sonrası alınacak kupanın tarihi bir misyonu olan kupa olduğunu ifade etti. Geçen sene de yine protokolde böyle oturmuştuk diyen Dalcı konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ankara’da aynı şekilde aynı protokolde hocaların oturması biraz zor. İkinci defa aynı şekilde oturuyor olmamız hem benim adıma hem de hocamın adına mutluluk verici. Bu sene yine Ankaragücü ve Gençlerbirliği sahada mücadele edecek. Amacımız hak edenin kazandığı bir maç olması. Değerli hocama da başarılar diliyorum, yeni sezonda da her şey gönlünce olsun” dedi.

MAHALLENİN İKİ ÇOCUĞU ÖZEL TURNUVADA

TSYD Ankara Şubesi tarafından düzenlenen turnuvada hem futbolculuk döneminde hem de teknik direktörlük döneminde onlarca kez mücadele ettiğini belirten Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Ankara için özellikle dönemsel olarak Ankara basını için de önemli bir maç. Bunu oynamaktan zevkte alıyoruz zaten. Sonuçlar ne olursa olsun iki kulübün de her ne kadar doğal olarak sahada rekabetçi de olsa benim tabirimle mahallenin iki çocuğu gibidir. Onun için bu anlamda bizim için de önemli. Ankaragücü ile bir hazırlık maçı gibi oymayacağız. Herkes adına güzel olur. İnşallah güzel bir atmosferde güzel bir şekilde neticelendireceğiz. Hocama da başarıla diliyorum önümüzdeki yıl için" ifadelerini kullandı.

ANKARA’NIN KUPASI

Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, 55. kez düzenlenen turnuvanın dünyada eşi benzeri olmayan bir turnuva olduğunu belirten Aytekin konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ankara seyircisi için de çok kıymetli bir organizasyon. Çünkü sadece takımların değil taraftarların da kendilerini sezona hazırladıkları bir maç oluyor. Ayrıca kendi takımını kendi stadında izlemiş oluyor ve bunun heyecanını yaşıyor. Umarım dostluk çerçevesinde, sportmence, sakatlıkların yaşanmadığı güzel bir mücadele olur. Sonucu da aslında şimdiden belli diyebiliriz. Bu müsabakaların sonucunda kazanan Ankara sporu, futbolu oluyor. Böyle bir organizasyonu Ankara’ya kazandıkları için uzun yıllardır bu turnuvanın oynanmasını sağlayan, geçmiş yıllarda görev yapan TSYD Ankara temsilcilerine ve şu an görevde olan temsilcilerine teşekkür ediyoruz. Farklı bölgelerde de bu organizasyon yapılıyordu, fakat devamlılığı sağlanamadı, Ankara bunu sağlayabildi. Tekrardan turnuva Ankara’mıza hayırlı olsun.”

“BAŞARILARLA DOLU BİR YIL OLMASINI DİLİYORUM”

Gençlerbirliği Başkan Vekili Arif Ölmez ise şunları söyledi: “Alışkanlık olduğu üzere her sene biz de Ankaragücü ile beraber aramızdaki dostluk maçı ile başlıyoruz. Bu sene de aynısı olacak. TSYD Ankara şubesine gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür ediyorum. Hem hemşeri kulübümüz, Başkentin güzide kulübü Ankaragücü’ne hem de Gençlerbirliği’ne bu sezonun sakatlıktan uzak, başarılarla dolu bir yıl olmasını diliyorum.”

ÇOK GURURLUYUZ

TSYD Ankara Şubesi Kupasının sponsoru Kutay Menajerlik’in sahibi Bülent Aktürk ise böyle bir organizasyonun içinde olmanın kendileri için çok onur verici olduğuna değinerek, “TSYD Ankara şubesinin maçı çocukluk zamanımızda bizim futbola merhabanın adıydı. Çok gururluyuz, bu oluşumun içinde olmak bize keyif veriyor” dedi.

Faruk Gökyurt/İLKSAYFA

