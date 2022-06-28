Yarım kaldı iddiası

Keçiören Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Ferhat Aygün, geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinin ardından bazı sokaklarda başlatılan yol yapım çalışmalarının yarım bırakıldığını belirterek, “Böyle kalırsa ilk yağmurda mazgallar tıkanacak, yine taşkınlar yaş

Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Ferhat Aygün, geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinden sonra bazı sokaklarda çalışma yapılması gerektiğini, buna rağmen Keçiören Belediyesi’nin harekete geçmediğini belirtti. Aygün, “Mahallemiz siyasete alet edilmesin, ayrım yapılmasın. Sokaklarda biriken kumlar temizlensin. Aksi takdirde bu kumlar, ilk yağmurda mazgalları tıkayacak ve sele neden olacak” dedi.

SOKAK OLDUĞU GİBİ BIRAKILDI

Gazetemize ulaşarak mahallesindeki sıkıntıları dile getiren Muhtar Aygün, “7 Haziran 2022 tarihinde yaşanan sel afetinden sonra 1994’üncü sokağımızda çökme meydana geldi. Girişimlerimiz ve müracaatlarımız neticesinde Keçiören Belediyesi sokakta çalışma başlattı ve kilitli taşları söktü. Yapılan işlemin sonrasında ne zemindeki kumu kaldırdı nede başka işlem yaptı. Sokak olduğu gibi bırakıldı” ifadelerini kullandı.

“BİZİ SİYASETE ALET ETMEYİN”

Aygün, tepkisini şöyle dile getirdi, “Keçiören Belediyesi yağmurun yağıp kumların mazgallara dolmasını mı bekliyor? Turgut Başkan ‘Büyükşehir Belediyesinin mazgalları acil temizlemesi lazım’ diye paylaşımlar yaparak prim toplamaya çalışıyor. Bir muhtar olarak siyasete ve siyasetçilere karışmam, fakat tek isteğim, siyasetlerine Yeşiltepe’yi ve Keçiörenlileri alet etmesinler. Birbirlerini kötülemek için vatandaşı mağdur etmesinler. Bölgede yaşanacak bir yağmur sonrası buradaki kumlar 431’inci sokaktaki mazgalları tıkayacak ve aşağı kısımda bulunan Kâmil Ocak mahallesinde su baskınlarına neden olacaktır. Acil çözüm bekliyoruz” dedi.

İbrahim Seçkin Talaş/ İlksayfa