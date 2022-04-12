Yaşlı kadının servis aracından indirilmesine tepkiler sürüyor

Tüketici Konfederasyonu’ndan “Yaşlı bir kadının zorla servisten indirilmesi vicdanları yaralamıştır, etik ve ahlaki olmayan uygulamadır” açıklaması gelirken, avukatlar mağdur kadın için maddi manevi tazminat hakkı doğmuş olabileceğine dikkat çekti.

Sincan, Etimesgut ve Yenimahalle’de faaliyet gösteren zincir market Gimsa’nın Batıkent Şubesi servis şoförünün yaşlı bir kadını “yeterli miktarda alış veriş yapmadığı” gerekçesiyle araçtan indirmesine tepkiler sürüyor.

50 TL BİLGİSİ YETERİNCE PAYLAŞILIYOR MU?

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, firmaların kendi kendilerine hizmet şartları belirleyebileceklerini ancak bilgilendirme şartı ve müşteri memnuniyetinin önemli olduğunu kaydetti. Güllü "Tüketicinin bilgilendirme hakkı kapsamında hizmetin başlangıcında bunların belirtilmesi gerekmektedir" diye konuştu.

AYIPLI HİZMET GÖSTERGESİ

Güllü, Tüketici Kanunu’nun 13. maddesine dikkat çekerek şunları söyledi: "Servise biniş yerinde tüketicinin görebileceği şekilde uyarı levhası konularak bilgilendirilmesi şarttır. Tüketici servise binerken herhangi bir uyarı levhasının olmaması, herhangi bir kontrol yapılmamış olması halinde tüketicinin bilgilendirilme yapılmadığını ve dolayısıyla ayıplı bir hizmet olduğunu gösterir."

AHLAKİ DEĞİL: VİCDANLARI YARALADI

TÜKONFED Başkan Vekili, olayın ahlaki boyutuyla ilgili ise "Yaşlı bir kadının yeterli alışveriş yapmadığı gerekçesiyle servisten indirilmesi her şeyden önce müşteri memnuniyetine aykırı, etik ve ahlaki olmayan uygulamadır. Yaşlı bir kadının zorla servisten indirilmesi vicdanları yaralamıştır" değerlendirmesinde bulundu.

"TAZMİNAT HAKKI DOĞABİLİR"

Mağdur kadın için maddi manevi tazminat hakkı doğmuş olabileceğine vurgu yapan Güllü, "Toplum içinde rencide edilen tüketicimizin manevi tazminat hakkı varsa şartları oluşmuşsa maddi tazminat hakları doğar. Firma sahiplerinin insani ve etik değerleri ön plana alarak ilgili servisçi hakkında gerekli işlemi yapması ve kamuoyu ile paylaşmasını bekliyoruz" dedi.

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