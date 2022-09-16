YAVAŞ MUHTARLARLA BULUŞTU

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mamak ilçesinin mahalle muhtarlarıyla buluştu. Mamak Kusunlar Mahallesi Muhtarı Halit Başkuyu’nun evine misafir olan Yavaş, muhtarların sorunlarını dinleyerek sofralarına oturdu.
MAHALLELER KONUŞULDU
Muhtar Halit Başkuyu’nun evinde Mansur Yavaş’ın katılımıyla gerçekleşen buluşmaya Yeşilbayır Mahalle Muhtarı Hakkı Ünal, Kıbrısköy Mahalle Muhtarı İskender Demirkan, Üreğil Mahalle Muhtarı Eray Ergün, Küçük Kayaş Mahallesi Muhtarı Serkan Çetintaş, Ortaköy Mahalle Muhtarı Fatih Şimşek, Kutludüğün Mahalle Muhtarı Mustafa Kılıç katıldı.
Kıbrısköy Mahalle Muhtarı İskender Demirkan, “Mahallemizdeki sıkıntıları konuştuk. Mansur Bey’in bizlerle oturup sorunlarımızı dinlemesinden memnun kaldık” dedi.
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