Yavaş, Vatandaşlarımıza yeni bir yaşam alanı oluşturduk

Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe otobüslerini tek bir merkezde toplamak amacıyla Başkent İlçeler Terminali ile Yenimahalle Toptancı Hali içerisine inşa edilen yeni balık halinin açılışı gerçekleştirildi.

Yenimahalle’de Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe otobüslerini tek bir çatı altında toplamak ve vatandaşların otobüslere ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla İlçe Otogarı ve Yenimahalle Toptancı Hali içerisine inşa edilen Yeni Balık Halinin açılışı yapıldı. 25 araç kapasiteli ‘İlçe Otogarı’ ile 10 bin metrekare arsa üzerine inşa edilen ‘Yeni Balık Hali’ vatandaşların hizmetine açıldı. Tesislerin açılışında konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Başkentte olmayan her şeyi başkentimize kazandırdık, kazandırmaya devam ediyoruz. Halkımıza bir yandan modern ulaşım sunmayı hedeflerken bir yandan da karda kışta veya yazın güneşin altında yol kenarlarında beklemek zorunda olan vatandaşlarımıza ve esnafımıza yeni bir yaşam alanım oluşturduk. Yeni Balık Hali ve İlçe Terminali Başkent halkımıza hayırlı olsun” dedi.

24 milyon 67 bin TL maliyetle açıldı

Yapımına 22 Ekim 2021 tarihinde başlanan 25 araç kapasiteli ‘ilçe terminali’ ile Yenimahalle Toptancı Hali içerisinde yer alan yaklaşık 10 bin metrekare arsa üzerine inşa edilen 14 dükkân ve 235 metrekare 1 soğuk hava deposundan oluşan yeni balık hali 24 milyon 67 bin TL maliyetle tamamlanarak başkent vatandaşının hizmetine sunuldu.

İnsan odaklı belediyecilik

İlçe terminali ve yeni balık halinin açılışında konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “İnsan odaklı belediyecilik anlayışımıza uygun olarak bugün iki önemli tesisimizin açılışı için burada bulunuyoruz. Geride bıraktığımız üç yıl boyunca başkentimizin, esnaflarımızın, çiftçilerimizin, öğrencilerimizin ihtiyaçlarını gözeterek çalıştık. Başkentte olmayan her şeyi başkentimize kazandırdık, kazandırmaya devam ediyoruz. Yapımını tamamladığımız yeni balık hali ve ilçe terminali başkent halkımıza hayırlı olsun” dedi.

Yaşam alanı inşa edildi

Yavaş, yapımına 2021 yılında başlanan ilçeler terminali hakkında şu bilgileri verdi; “ Yaklaşık 4 buçuk milyon maliyetle tamamladığımız projemizde 25 araç kapasiteli terminal binamızı inşa ettik. 4 katlı olan terminalimizin ofisleri, kafeteryası, istirahat odası, şoför odası bebek bakım odası, mescit gibi alanlarıyla Başkente ve esnafımıza hizmet verecek. Başkent ilçeler terminaliyle bir yandan halkımıza modern ulaşım sunmayı hedeflerken bir yandan da önce karda kışta, yazın güneşin altında yol kenarlarında beklemek zorunda olan vatandaşlarımıza ve esnafımıza yeni bir yaşam alanım oluşturduk” ifadelerini kullandı.

Verilen söz tutuldu

Yenilenen balık hali hakkında ise Yavaş, şu ifadeleri kullandı; “Bizler seçimden önce buranın yenileneceği ile ilgili esnafımıza söz vermiştik. Yıkık ve eskimiş barakaları yeni ve modern bir tesise dönüştüreceğiz demiştik. Çünkü o virane yapılar Başkentimize de esnafımıza da yakışmıyordu. 2021 yılının nisan ayında o köhne binaları yıktık. İhale ve sözleşme işlemlerini tamamlayarak temmuz ayında yer teslimi yaptık. Yaklaşık 10 bin metrekare arsa üzerine her biri 275 metrekare ve 2 katlı olan 14 adet dükkan, 235 metrekare 1 soğuk hava deposunun yapımını tamamladık. Yeni balık halimizde esanflarımızın her birinin dükkanlarında 40 ton kapasiteli soğuk hava depoları olacak şekilde dizayn edildi. 24 milyon 67 bin maliyetle tamamladığımız yeni ve modern balık hali Ankaramıza çok yakıştı.

Balıkçı esnafı mutlu

Balıkçı esnafından edindiğimiz bilgilere göre “ Bizler buranın açılışını uzun zamandır bekliyorduk. Esnaflar olarak yeni balık halimizden çok memnunuz. Her şey düşünülerek hazırlanmış. Büyükşehir Belediye Başkanımıza gerek ilçe terminalini bizlere sunup kolay ulaşım sağladığı için gerekse de pazar alanımızı yenileyerek bizleri yeni balık halimize kavuşturduğu için teşekkür ederiz” dedi.

Enes Boyacı/İLKSAYFA-