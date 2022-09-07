  • BIST 3.402,81
  • Altın 1006.724
  • Dolar 18.2208
  • Euro 18.2313
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 15 °C
»

Yavaş, Vatandaşlarımıza yeni bir yaşam alanı oluşturduk

Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe otobüslerini tek bir merkezde toplamak amacıyla Başkent İlçeler Terminali ile Yenimahalle Toptancı Hali içerisine inşa edilen yeni balık halinin açılışı gerçekleştirildi.
Yavaş, Vatandaşlarımıza yeni bir yaşam alanı oluşturduk

Yenimahalle’de Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe otobüslerini tek bir çatı altında toplamak ve vatandaşların otobüslere ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla İlçe Otogarı ve Yenimahalle Toptancı Hali içerisine inşa edilen Yeni Balık Halinin açılışı yapıldı. 25 araç kapasiteli ‘İlçe Otogarı’ ile 10 bin metrekare arsa üzerine inşa edilen ‘Yeni Balık Hali’ vatandaşların hizmetine açıldı. Tesislerin açılışında konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Başkentte olmayan her şeyi başkentimize kazandırdık, kazandırmaya devam ediyoruz. Halkımıza bir yandan modern ulaşım sunmayı hedeflerken bir yandan da karda kışta veya yazın güneşin altında yol kenarlarında beklemek zorunda olan vatandaşlarımıza ve esnafımıza yeni bir yaşam alanım oluşturduk. Yeni Balık Hali ve İlçe Terminali Başkent halkımıza hayırlı olsun” dedi.

 

24 milyon 67 bin TL maliyetle açıldı

 

Yapımına 22 Ekim 2021 tarihinde başlanan 25 araç kapasiteli ‘ilçe terminali’ ile Yenimahalle Toptancı Hali içerisinde yer alan yaklaşık 10 bin metrekare arsa üzerine inşa edilen 14 dükkân ve 235 metrekare 1 soğuk hava deposundan oluşan yeni balık hali 24 milyon 67 bin TL maliyetle tamamlanarak başkent vatandaşının hizmetine sunuldu.

processed-2377655f-fa1d-480d-a25a-9e1d5634977b_fymw5vk1.jpeg

 

İnsan odaklı belediyecilik

 

İlçe terminali ve yeni balık halinin açılışında konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “İnsan odaklı belediyecilik anlayışımıza uygun olarak bugün iki önemli tesisimizin açılışı için burada bulunuyoruz. Geride bıraktığımız üç yıl boyunca başkentimizin, esnaflarımızın, çiftçilerimizin, öğrencilerimizin ihtiyaçlarını gözeterek çalıştık. Başkentte olmayan her şeyi başkentimize kazandırdık, kazandırmaya devam ediyoruz. Yapımını tamamladığımız yeni balık hali ve ilçe terminali başkent halkımıza hayırlı olsun” dedi.

 

Yaşam alanı inşa edildi

 

Yavaş, yapımına 2021 yılında başlanan ilçeler terminali hakkında şu bilgileri verdi; “ Yaklaşık 4 buçuk milyon maliyetle tamamladığımız projemizde 25 araç kapasiteli terminal binamızı inşa ettik. 4 katlı olan terminalimizin ofisleri, kafeteryası, istirahat odası, şoför odası bebek bakım odası, mescit gibi alanlarıyla Başkente ve esnafımıza hizmet verecek. Başkent ilçeler terminaliyle bir yandan halkımıza modern ulaşım sunmayı hedeflerken bir yandan da önce karda kışta, yazın güneşin altında yol kenarlarında beklemek zorunda olan vatandaşlarımıza ve esnafımıza yeni bir yaşam alanım oluşturduk” ifadelerini kullandı.

processed-36c61866-7282-4ab8-b9a9-8d24a72e0901_m8topnk2.jpeg

 

Verilen söz tutuldu

 

Yenilenen balık hali hakkında ise Yavaş, şu ifadeleri kullandı; “Bizler seçimden önce buranın yenileneceği ile ilgili esnafımıza söz vermiştik. Yıkık ve eskimiş barakaları yeni ve modern bir tesise dönüştüreceğiz demiştik. Çünkü o virane yapılar Başkentimize de esnafımıza da yakışmıyordu. 2021 yılının nisan ayında o köhne binaları yıktık. İhale ve sözleşme işlemlerini tamamlayarak temmuz ayında yer teslimi yaptık. Yaklaşık 10 bin metrekare arsa üzerine her biri 275 metrekare ve 2 katlı olan 14 adet dükkan, 235 metrekare 1 soğuk hava deposunun yapımını tamamladık. Yeni balık halimizde esanflarımızın her birinin dükkanlarında 40 ton kapasiteli soğuk hava depoları olacak şekilde dizayn edildi. 24 milyon 67 bin maliyetle tamamladığımız yeni ve modern balık hali Ankaramıza çok yakıştı.

 

Balıkçı esnafı mutlu

 

Balıkçı esnafından edindiğimiz bilgilere göre “ Bizler buranın açılışını uzun zamandır bekliyorduk. Esnaflar olarak yeni balık halimizden çok memnunuz. Her şey düşünülerek hazırlanmış. Büyükşehir Belediye Başkanımıza gerek ilçe terminalini bizlere sunup kolay ulaşım sağladığı için gerekse de pazar alanımızı yenileyerek bizleri yeni balık halimize kavuşturduğu için teşekkür ederiz” dedi.

Enes Boyacı/İLKSAYFA-

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkentliler yaz konseri ve sünnet şöleninde buluştu06 Eylül 2022 Salı 00:16
  • Alım gücünde yaşanan düşüş, ikinci el eşya pazarına yaradı!06 Eylül 2022 Salı 00:09
  • Habercilik anlayışımız sorunları çözüyor, Yavaş’tan muhtara jest05 Eylül 2022 Pazartesi 00:48
  • İçişleri Bakanlığı ile MEB harekete geçti, binlerce çocuğa eğitim verildi05 Eylül 2022 Pazartesi 00:42
  • Dündar: “Ticaret sabır işidir, ticaret hizmettir.”05 Eylül 2022 Pazartesi 00:35
  • Kınacı: “Parası olan da olmayan da yiyebiliyor, duaları yeter.”05 Eylül 2022 Pazartesi 00:26
  • M. Nezih Allıoğlu: “Türkiye’nin kalkınmasının eğitimden geçtiğini biliyoruz”03 Eylül 2022 Cumartesi 00:46
  • Sergi Ankara’nın arşiv ihtiyacının giderilmesi açısından önemli03 Eylül 2022 Cumartesi 00:34
  • Ankara'da servis zammını veliler çok bulurken, şoförler "kurtarmıyor" dedi03 Eylül 2022 Cumartesi 00:26
  • Ödemiş; Ulus’u Başkentimizin tekrar önemli merkezi haline getireceğiz02 Eylül 2022 Cuma 00:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti