Yayaya baz istasyonu engeli

Altındağ Hastaneler bölgesinde yer alan Adnan Soygun Caddesi’nde kaldırımın üzerine inşa edilen baz istasyonu yayalara ve engellilere zorluk yaşatıyor. Vatandaşlar, yaya yolu üzerine inşa edilen baz istasyonunun taşınmasını talep ediyor.

Altındağ Adnan Soygun Caddesi’nde kaldırımın üzerine inşa edilen baz istasyonu yayalara zor anlar yaşatıyor. Vatandaşlar, “Buradan geçerken yola inmek zorunda kalıyoruz. Biz bir şekilde hallediyoruz fakat buradan geçecek olan engelli vatandaşlarımız bizden daha fazla zorlanıyor. Akülü araba veya tekerlekli sandalye buraya sığmıyor, yere inse geri çıkmak için başka birine ihtiyaç duyuyor. Yetkililerden çözüm bekliyoruz” diyor.

“DÜŞÜNMEDİLER Mİ?”

Her gün birçok kişinin kullandığı caddede yer alan baz istasyonu çevre sakinleri tarafından kaldırım işgali olarak değerlendirildi. Çevre sakinleri konuyla ilgili, “Düşünmediler mi? Burayı sadece normal bireyler kullanmıyor. Engelli vatandaşlarımız da burayı kullanıyor ve dubalarla çevrili yola inmek zorunda kalıyorlar. Duba koymak yerine kaldırımı genişletebilirler” dedi.

HAYATLARINI ZORLAŞTIRIYORUZ

Kaldırımın ortasına inşa edilen ve herhangi bir çalışma yapılmayan caddede yürüyen bölge halkı, “Biz bir şekilde hallediyoruz fakat bu yolu sadece biz kullanmıyoruz. Kaldırım genişletmesi üzerine çalışma yapılmalı. Burada engelli bir vatandaşımız dubalarla çevrili yere inse geri çıkması içinde çaba lazım. Bu şekilde yapıldığında sadece onların hayatlarını zorlaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇÖZÜM İSTİYORUZ

Çevre sakinleri, “Neden kaldırımın ortasına kurulduğunu anlayamıyoruz. Madem kuruldu en azından kaldırımı biraz daha genişletmeliler. Yetkililerin bu duruma çözüm getirmelerini istiyoruz” diyerek yetkililere seslendi.

Buket Beslen/ İlksayfa



