Yazıyoruz Çözülüyor: KVK SESİMİZ DUYDU

Kamu yararına, çözüm odaklı habercilik anlayışımız vatandaşların sorunlarına çözüm bulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ‘KVK’ya Geciktirme Tepkisi’ haberi yetkilerce dikkate alındı.

Çözüm odaklı kamu yararına yaptığımız haberler vatandaşın sorunlarına çare oluyor. Geçtiğimiz günlerde kaleme aldığımız ‘KVK’ya Geciktirme Tepkisi’ haberi yetkilerce dikkate alındı vatandaşın mağduriyeti giderildi.

HABERLERİMİZ ÇÖZÜM OLUYOR

Vatandaşın mağduriyetini dile getirdiğimiz haber şirket yöneticileri tarafından dikkate alındı. Şirket yönetiminin yaptığı çalışma ile vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi sonucu sorun ortadan kalktı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ‘KVK’ya Geciktirme Tepkisi’ haberi ile harekete geçen şirket yetkililerinin mağduriyeti giderildi.

KULLANICILAR TEŞEKKÜR ETTİ

Ankara’da ikamet eden mağdur olduklarını söyleyen kullanıcılar KVK Teknoloji Genel Müdürü Serdar İbrahim Gölbek’e çağrıda bulunarak, “ Bu gibi münferit olayların Türkiye’nin en büyük teknoloji teknik servisi olan KVK gibi firmalara yakışmıyor. Bir an önce biz mağdur müşterilerin mağduriyetlerinin çözüme ulaşması gerekir” şeklinde seslenmişti. Kullanıcılar seslerinin duyulmasına ve sorunlarının çözülmesine mutlu olarak KVK Teknoloji Genel Müdürü Serdar İbrahim Gölbek’e ve yaşanan mağduriyeti gündeme getiren gazetemize teşekkürlerini bildirdi.

Faruk Gökyurt\ ilk sayfa

