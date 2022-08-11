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Yeni bir “çiftlik bank” vakası mı?

Sosyal medyada ve haber ajanslarında gündem olan, olay yeni bir ‘Çiftlik Bank’ vakası mı oluştu sorusunu getirdi.Ankara-Kahramankazan ilçesinde bulunan Deterjanpazarı Com firması ile iş yapan yüzlerce vatandaş, firmanın fabrikası önünde toplandı.
Yeni bir “çiftlik bank” vakası mı?

Yaşanılan ekonomik sıkıntılar ve kolay para kazanma arzusu vatandaşı zor durumlara sokuyor. Geçtiğimiz günlerde internet ve sosyal medya reklamları ile gündeme gelen ‘Deterjanpazarı com’ firması vatandaşları mağdur durumuna düşürdüğü iddia ediliyor.

Mağdur vatandaşlar kamuoyunda "Deterjanpazarı Com" olarak bilinen iş yapan yüzlerce vatandaş, hak edişlerini alamadıkları için mağdur oldukları iddiasıyla Kahramankazan'daki fabrikanın önünde toplandı. Yaşanan tartışmalar nedeniyle polis önlem aldı.

ÜNLÜLERİN YER ALDIĞI REKLAMLARLA DUYURULMUŞTU

Akıllara ‘Çiftlik Bank’ vurgununu getiren olay vatandaşa ünlü isimlerinde içinde yer alan reklamlarla duyurulmuştu. Medyada çıkan haberlere göre sistemi kuran Süleyman Kocabaş’ın ortadan kayboldu. Vatandaş’tan yapılan vurgunun boyutunun 500 milyon lira olduğu belirtiliyor. Para kaptıranların sayısı ise 10 binlerle ifade ediliyor.
Ankara’da faaliyet gösteren ‘Deterjan Pazarı’ adlı firma internet sitesi aracılığıyla kendine müşteri buluyordu. Firma, sisteme giren vatandaşlara deterjan hammaddesi veriyor, bunu top haline getirip kuruttuktan sonra 3 katı fiyatla geri almayı taahhüt ediyordu. Örneğin; sisteme 50 bin lira ödeyerek giren bir kişi, ürünleri teslim ettiğinde 150 bin lira alabiliyordu.

SADECE INSTAGRAM SAYFASI AÇIK

Söz konusu şirketin internet sitesi kapandı. Sadece Instagram sayfası açık. Orada da şirketin Kahramankazan’daki fabrikasında 14 Ağustos’ta yemek düzenleneceği, Süleyman Kocabaş’ın açıklamalar yapacağı belirtiliyor. Süleyman Kocabaş şu an ortada yok. Mağdurlar sosyal medyada oluşturduğu gruplarda Kocabaş’ın kaçmış olabileceğini belirtiyor.

YÜZLERCE VATANDAŞ TOPLANDI

Sattıkları ham maddeyi işleyen vatandaşlardan üç katı fiyatına geri alarak çalıştığı bilinen firmanın Kahramankazan'ın Saray Mahallesi'nde bulunan fabrikası önünde mağdur oldukları iddiasıyla yüzlerce vatandaş toplandı. Ödemelerin yapılmadığını ve firma yetkililerinin ortada olmadığını iddia eden vatandaşlar ile fabrikada bulunanlar arasında tartışma yaşandı. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri önlem aldı. Mağdur olduğunu iddia eden vatandaşlar yetkililere ulaşmaya çalışırken firma önünde beklemelerini sürdürdü. Seslerini duyurmaya çalışan çok sayıda vatandaş firma yetkililerinden bir an önce mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Faruk Gökyurt\ ilk sayfa
 

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