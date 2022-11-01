Yeni Sendika “Mücadele Destek Hattı” açtı

Yeni Sendika sağlıkta mobbingin önüne geçmek için MEYAD ile protokol imzaladı. Sendika Başkanı Metin Memiş, “Başta kadın sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm sağlık profesyonelerimiz için ‘Mobbingle Mücadele Destek Hattı’ kuruyoruz” dedi.

Sağlık çalışanlarının haklarını korumak için kurulan Yeni Sendika, Türkiye’de bir ilke imza atarak MEYAD ile ‘Mobbingle Mücadele Destek Hattı’ protokolü imzaladı. Yeni Sendika ve MEYAD Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği başta kadın sağlık çalışanlar olmak üzere tüm sağlık çalışanları için “Mobbingle Mücadele Destek Hattı” kuruyor. Yeni Sendika Başkanı Metin Memiş, mobbing kavramının doğru anlaşılması ve mobbingle mücadele konusunda yetkin sivil toplum kuruluşlarından biri olan MEYAD Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği uzmanları ve bilirkişileri ile birlikte yürütecekleri bu çalışma Türkiye’de önemli bir boşluğu dolduracağını ifade etti.



Yeni Sendika Başkanı Metin Memiş, yüzbinlerce çalışanın korkulu rüyası olan, iş çatışması, istifa ve hatta kimi zaman intihar vakaları ile sonuçlanan mobbingle kararlı bir şekilde mücadele edeceğini dile getirdi. MEYAD ve YENİ SENDİKA işbirliği çerçevesinde imzalanan ‘Mobbingle Mücadele Destek Hattı’ protokolü MEYAD Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği Genel Başkanı İsmail Akgün ve YENİ SENDİKA Genel Başkanı Metin Memiş tarafından imzalandı.



UZMANLAR ARAŞTIRMA YAPACAK

Yeni sendika (Yenilikçi Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) Genel Başkanı Metin Memiş protokol imza töreni sonrasında yaptığı açıklamalarda “Bir hükümet politikası olan ‘Mobbingle Mücadele’ çalışmalarına bizler de YENİ SENDİKA olarak ‘Mobbingle Mücadele Destek Hattı’ ile katkı sağlamayı bir sorumluluk alanı olarak görmekteyiz” sözleri ile protokolü amacını kısaca anlatarak; ““Mobbingle Mücadele Destek Hattı” ile aynı zamanda aslında her şeyin mobbing olmadığını ifade etmenin yanı sıra, mobbing kavramının çalışanlar tarafından da kolayca tüktilebilen ve içi boşaltılabilen bir kavram olduğunu anlatmaya çalışacağız. Yapılacak uzman görüşmeleri ile gerçekten de mobbinge maruz kalan mağdurların doğru şekilde tespit edilebilmesini sağlayacağız” dedi.

“SÜREÇ TAKİP EDİLECEK”

Başkan Memiş; “‘Mobbingle Mücadele Destek Hattı’ kapsamında 0 551 09 49 911 no’lu WhatsApp uygulması üzerinden anlık iletilerle Türkiye’nin her yerinden bize anında ulaşılabilmesi mümkün olacaktır. Bunun yanında asıl yenisendika.org internet sitemiz üzerinden özel bir modül oluşturduk. Bu modülde, mobbinge maruz kaldığını düşünen mağdurların kendilerini ayrıntılı şekilde ifade edebilmelerine ve bu sayede başvuruda bulunabilmelerine olanak sağlıyoruz. Uzmanlar tarafından yapılan incelmenin ardından başvurunun değerlendirilmesi sonucunda gerekirse idari veya hukuki başvurular yapılacaktır. Süreç bizzat bizim yetkili organlarımız ve avukatlarımız tarafından da takip edilecektir” şeklinde konuştu.

MEMİŞ: “AMACIMIZ DAHA İYİ ŞARTLAR”

Memiş; “Biz sendika olarak tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının daha iyi çalışma şartlarına ulaşması amacıyla yenilikçi düşünceleri öncelikli gören ve çok sesliliği önemseyen bir anlayışıyla bağımsız sendikacılık faaliyetleri yapmayı vazgeçilmez bir ilke olarak kabul etmekteyiz. Bu amaçla çalışanların ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki kazanımları ile hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmeyi, sendikal faaliyetlerde ahlaki ilkelere uygun davranmayı, çalışanların insan onuruna yaraşır bir yaşantıya kavuşmasını, emeğin ve alın terinin yüce bir değer olduğunu kabul ederek çalışma hayatında liyakat ilkesinin hâkim kılınması için çalışmalar gerçekleştirmeyi benimsemekteyiz” dedi.

’ÇALIŞMA HAYATININ VEBASI’

“’Çalışma hayatının vebası’ olarak nitelendirilen işyerlerindeki mobbing davranışları, özellikle sağlık çalışanlarımızın da yoğun şekilde maruz kaldığı önemli sorunlardan biridir” ifadeleri ile sağlık sektöründe yaşanan mobinnge dikkat çeken Memiş; “Sağlık sektörü, tüm sektörler arasında en fazla mobbing davranışlarının görüldüğü yerler arasındadır. Yapılan çalışmalarda ise sağlık profesyonellerinin yüzde 40’lara varan oranlarda kasten mobbinge maruz kaldığını, yüzde 90 üzerinde de bir veya birden fazla mobbing davranışıyla karşılaştığını ve çalışanların çoğunun işyerinde çalışma arkadaşlarının bu tür davranışlara maruz kaldıklarına tanık olduklarını göstermektedir” ifadelerini kullandı.



RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTI

Yeni sendika (Yenilikçi Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) Genel Başkanı Metin Memiş son olarak şu cümlelerle mobinngle mücadelenin bir devlet politikası olduğunu dile getirdi. Memiş; “Tüm sektörler arasında en fazla mobbinge maruz kalan çalışanların sağlık sektöründen ve özellikle kadınlardan olduğu görülmektedir. Kadın sağlık çalışanlarının yalnızca amirlerinden değil, sıklıkla kendi meslektaşların da zorbalığa maruz kaldığı anlaşılmaktadır. Bu bağlamda öncelikle sağlık çalışanlarının iş barışının sağlanması, mutlu ve huzurlu çalışma ortamları için ilgili tüm kesimlerin sorumluluğu ortaya çıkmaktadır.

Nitekim; 19/03/2011 tarih ve 27879 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2011/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile işyerlerinde psikolojik tacizin (mobbing) önlenmesine dair önlemler sıralanmıştır. Bu doğrultuda, çalışanların psikolojik tacizden korunması amacıyla şu tedbirlerin alınması uygun görülmüştür. İşyerinde psikolojik tacizle mücadele öncelikle işverenin sorumluluğunda olup işverenler çalışanların tacize maruz kalmamaları için gerekli bütün önlemleri alacaktır. Bütün çalışanlar psikolojik taciz olarak değerlendirilebilecek her türlü eylem ve davranışlardan uzak duracaklardır. Toplu iş sözleşmelerine işyerinde psikolojik taciz vakalarının yaşanmaması için önleyici nitelikte hükümler konulmasına özen gösterilecektir” dedi.

Faruk Gökyurt/ İLKSAYFA-