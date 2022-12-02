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Yeni yılda sürücü kurslarına ne kadar zam gelecek? 2023 yılında ehliyet almanın bedeli ne kadar olacak?

Geçtiğimiz yıllarda düzenli olarak artış gösteren sürücü kursu ücretleri önümüzdeki yılda da artış gösterecek. Peki, Yeni yılda sürücü kurslarına ne kadar zam gelecek? 2023 yılında ehliyet almanın bedeli ne kadar olacak?
Yeni yılda sürücü kurslarına ne kadar zam gelecek? 2023 yılında ehliyet almanın bedeli ne kadar olacak?

2022 yılının başlarında yaklaşık 4 bin TL olan ehliyet bedeli yapılan zamlardan sonra 7 bin TL’yi geçmişti. Yeni yılda ehliyet alma planı yapan vatandaşlar yılbaşı sonrası ehliyet alma bedelinin ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, yeni yılda sürücü kurslarına ne kadar zam gelecek? 2023 yılında ehliyet almanın bedeli ne kadar olacak? İşte tüm soruların cevapları:

 SÜRÜCÜ KURSLARINA NE KADAR ZAM GELECEK? 

Haziran ayında yapılan zam sonrası ehliyet alma bedeli artış göstermişti. 2022 yılının başında B sınıfı ehliyet alma bedeli 3 bin 885 TL idi. Yapılan yaklaşık yüzde 65 zammın ardından 7 bin TL’yi geçmişti. Yeni yılın ardından yapılacak olan zamla birlikte bu miktar yine artacak. 2023 yılında B sınıfı ehliyet ve sınav bedelleri yüzde 122 artacağı tahmin ediliyor. Yeni yılda ehliyet kurslarında ders sayılarının artması ve zorlaşması sebebiyle masrafların artması öngörülüyor. Ehliyet almak isteyen vatandaşlar 1 Ocak itibariyle eskiye nazaran farklı bir fiyat ödemek zorunda kalacak. 

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 2023 YILINDA EHLİYET ALMANIN BEDELİ NE KADAR OLACAK? 

Bütün sürücü sınıflarında teorik ders saat ücreti 50 TL iken ders ücreti toplam bin 700 TL olacak. A1 sınıfı ehliyeti almak isteyen vatandaşlar direksiyon ders saat ücreti olarak 241 TL, ders ücreti olarak ise 3 bin 374 TL verecek. Teorik dersler de hesaba katıldığında bu fiyatın 5 bin 74 TL’ye ulaşacağı düşünülüyor. 

A2 sınıfı ehliyet almak isteyen vatandaşlar ise direksiyon ders saat ücreti olarak 300 TL verirken, ders ücreti toplam 4 bin 200 TL olacak. Direksiyon dersleri ve teorik derslerin ücreti toplandığında 5 bin 900 TL ortaya çıkıyor. 

A sınıfı ehliyet almak isteyenler ise direksiyon ders saatine 382 TL verecek. Aynı sınıfın ders ücreti ise 5 bin 348 olacak. A sınıfı ehliyet almak isteyenlerin ödeyeceği tutar, teorik derslerin birleşimi ile 7 bin 48 TL’ye ulaşacağı düşünülüyor. 

B sınıfı araçlar için ehliyet almak isteyen vatandaşlarımız direksiyon ders saat ücretine 335 TL, ders ücretine 5 bin 360 TL verecek. Otomatik sürücü kursu fiyatı ise 2 bin 900 TL olacak.

Engelli sürücü kursu fiyatı toplam 6 bin 692 TL’ye denk gelecek. Direksiyon ders saati 312 TL, ders ücreti ise 4 bin 992 TL olacak. Teorik dersler de eklenince toplam 6 bin 692 TL olacağı düşünülüyor.

B1 sınıfı sürücü belgesi almak isteyen vatandaşlar direksiyon saat ücretine 382 TL, ders ücretine 5 bin 348 TL verecek. Teorik derslerle birlikte ödenecek maliyetin 7 bin 48 TL olacağı düşünülüyor.

F sınıfı ehliyet alçaklar direksiyon saat ücreti 299 TL ödeyecek. Ders ücretinin 4 bin 186 olduğu bu sınıfta teorik dersler ile birlikte toplam 5 bin 886 TL’ye çıkacağı düşünülüyor. 

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