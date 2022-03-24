Yeniden Refah Partisi yöneticileri Etimesgut’ta esnaf ve halka ziyarette bulundu

Yeniden Refah Partisi’nin genel merkez, il ve ilçe yöneticileri, Etimesgut’ta esnaf ve halka ziyarette bulundu. ‘Anadolu Buluşmaları’ kapsamında yapılan ziyarette ‘seçim zamanı değil, geçim zamanında da yanınızdayız’ mesajı verildi.

Yeniden Refah Partisi Etimesgut İlçe Başkanı Mustafa Erdoğan, genel merkez, il ve ilçe yöneticilerinin katılımıyla Etimesgut’ta esnaf ile vatandaşlara bir dizi ziyaret gerçekleştirdiklerini açıkladı.

ANADOLU BULUŞMALARI…

“Anadolu Buluşmaları” kapsamında gerçekleştirdikleri ziyarete ilişkin bilgi veren Erdoğan, “Genel Başkanımız Sayın Dr. Fatih Erbakan önderliğinde hayata geçirdiğimiz ‘Anadolu Buluşmaları’ kapsamında Etimesgut’umuzun güzide esnafları ile buluşup sadece seçim zamanı değil, geçim zamanında da Yeniden Refah Partisi olarak yanlarında olduğumuzu ifade ettik” dedi.

YOĞUN KATILIMLA SAHAYA İNDİLER

Genel Merkez MKYK üyeleri Abdülkadir Yılmaz, Basri Çayır ve Ankara il yönetimi, Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Bekir Yılmaz, Mahalli İdareler Başkanı Orhan Erol ve ARGE Başkanı Turgay Kara ile gerçekleştirdikleri ziyaretle ilgili Erdoğan şunları söyledi: “Etimesgut esnafımıza, her gün çığ gibi büyüyen Yeniden Refah Partisi’nin eylem planlarını anlatarak, çözüm reçetesinin adil bir düzenle mümkün olabileceğini ifade ettik. Yaşanan ekonomik sıkıntının pençeleri altında ezilen esnafımızın gözlerindeki hüznün, gerçek bir ışıltıya dönmesinin ancak ve ancak Yeniden Refah Partisi iktidarı ile gerçekleşeceğini belirttik. Bu ziyaretlerimizde güler yüzünü ve samimiyetini esirgemeyen Etimesgut halkına teşekkür ederiz.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-