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Yeniden ücretsiz olsun

Kızılay metroda bulunan tuvaletlerin ücretinin 3,5 TL’ye yükseltilmesi tepki topluyor. Vatandaşlar, Eski ABB Başkanı Mustafa Tuna zamanında tuvaletlerin ücretsiz hizmet verdiğine işaret ederek, aynı uygulamanın tekrar hayata geçirilmesini istiyor.
Yeniden ücretsiz olsun

Başkent’te Kızılay metro istasyonunda bulunan tuvaletlerin ücretinin 3,5 TL’ye yükselmesi vatandaşların tepkisine neden oluyor. Vatandaşlar suyu dahi 2-3 TL’den aldıklarını, tuvalet ücretinin daha pahalı olduğundan dert yanıyor. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna zamanında tuvaletlerin ücretsiz olduğuna işaret eden vatandaşlar, aynı uygulamanın yeniden hayata geçirilmesi gerektiğini kaydediyor.

DÖRT KİŞİLİK AİLE 14 TL VERİYOR

Son gelen zamlardan Kızılay metro istasyonundaki tuvaletler de nasibini aldı. 3,5 TL’den hizmet vermeye başlayan tuvaletler, vatandaşın tepkisine neden oldu. Tuvaletlerin Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna zamanında ücretsiz hizmet verdiğine işaret eden vatandaşlar, “Tuvaletler sudan pahalı duruma geldi. 2 ila 3 TL’ye su alıyorsun, tuvalete ise 3,5 TL ödüyorsun. Dört kişilik bir aile tuvaleti kullanmak istediğinde 14 lira veriyor. Böyle hizmet olmaz” diyerek tepki gösterdi.

YENİDEN ÜCRETSİZ OLSUN

Vatandaşlar tuvalet ücretlerinin pahalı olduğundan yakınarak, “Her şeye zam geliyor. Su bile 2-3 lira oldu. Tuvalete dahi girerken çekinir olduk. 3,5 TL yüksek bir rakam. Eski ABB Başkanı Mustafa Tuna AŞTİ ve 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı metro istasyonlarındaki tuvaletleri ücretsiz yapmıştı. 2 yıla yakın bir süre ücretsiz kullanmıştık. Yeni yönetimle birlikte 1 TL olmuştu. Şimdi ise 3,5 TL oldu. Biz tuvaletlerin yeniden ücretsiz olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“MİSAFİRLERİMİZDEN ÜCRET ALAMAYIZ” DEMİŞTİ

Eski ABB Başkanı Mustafa Tuna, 2018 yılında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanarak tuvaletlerin ücretsiz hizmet vereceğini açıklamıştı; “AŞTİ ve Metro istasyonlarında tuvaletlerin ücretsiz olması için çalışma başlattık. Yolcularımız bizim misafirimiz, dolayısıyla misafirimizden ücret alamayız. Ücretsiz tuvalet uygulamamız yaygınlaşarak devam edecek.”

Emrah Özcan/ İlksayfa 

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