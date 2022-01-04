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Yenimahalleli vatandaşlar kültür ve sanat dolu bir yıl yaşadı

Yenimahalle Belediyesi Kültür Sosyal İşleri Müdürlüğü, 2021 yılında düzenlediği birbirinden farklı etkinlikle on binlerce Yenimahalleli vatandaşa kültür ve sanat dolu bir yıl yaşattı. 
Yenimahalleli vatandaşlar kültür ve sanat dolu bir yıl yaşadı

Yıl boyunca 10 açık hava konseri ile 30 farklı türde festival, söyleşi ve şölen düzenleyen Yenimahalle Belediyesi ayrıca gerek Meslek Edindirme ve Hobi Kursları ile gerek Destek Eğitim Merkezleri ile gerekse hayata geçirdiği sosyal projeler ile 7’den 70’e tüm ilçe sakinlerine ulaştı. 

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Önce eğitim
2021 yılı çalışmaları kapsamında önceliği eğitime veren Yenimahalle Belediyesi, araştırmayı seven ve ders çalışmak için uygun ortama ihtiyacı olan her yaştan vatandaş için Yenimahalle, Demetevler, Batıkent Yaşar Kemal, Ata, Serhat, Kaletepe, Turgut Özal, Ragıp Tüzün ve Karşıyaka Kütüphanelerinde aralıksız hizmet verdi. İlçenin 9 farklı noktasında 3 bin 700 üyesi bulunan kütüphanelerden yaklaşık 15 bin vatandaş yararlandı. Her yaştan gence destek olmayı hedefleyen belediye, kursa gitme imkanı bulamayan gençler için de “Destek Eğitim Merkezlerini” hayata geçirdi. 2021 yılı itibariyle 1 merkez 5 şubede;6.7.8 sınıf öğrencilerine okula destek ve LGS hazırlık eğitimleri verilirken, 9.10.11.12 ve mezun gruplara da okula destek ve YKS hazırlık eğitimleri verdi.Toplam2 bin genç destek eğitim merkezlerinden faydalandı. Meslek Edindirme ve Hobi Kurslarında ise 45 farklı branşta 12 bin kursiyer eğitim aldı. YENİMEK yaz kurslarından da 2021 yılı Temmuz-Ağustos döneminde 7-14 yaş arası 450 öğrenci faydalandı. 

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Dayanışmanın en güzel örnekleri
İlçede dayanışmayı, paylaşmayı, dostluğu ve birlikteliği sağlayacak projelerle de adından söz ettiren Yenimahalle Belediyesi, bu yıl 560 çocuğu ücretsiz sünnet ettirdi. Öte yandan hem pandemiden zarar gören esnafa destek olmak hem de vatandaşlara daha uygun fiyatlarla alışveriş yaptırabilmek amacıyla Çiçek Festivali düzenlendi.2021 yılı içerisinde Covid-19 salgını nedeniyle sıkıntılı günler geçiren esnafı da unutmayan Yenimahalle Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren 3 bin 769 esnafa bir defaya mahsus olmak üzere 1250 TL değerinde sosyal yardımda bulundu. Ekonomik olarak zor durumda olan vatandaşları da yalnız bırakmayan Yenimahalle Belediyesi Derman Market projesiyle pek çok ihtiyaç sahibi vatandaşa kucak açtı. 50 farklı ürün yelpazesine sahip markette ihtiyaç sahibi vatandaş 2021 yılında toplam 3 milyon 265 bin TL değerinde; kıyafet, gıda ve temizlik ürünü ihtiyacını karşıladı.

 

Yenimahalle Evleri hizmete açıldı
Vatandaşların hiçbir ücret ödemeden faydalanabileceği Yenimahalle Evlerini de art arda ilçeye kazandıran belediye, mahalle sakinlerinin nişan, kına, taziye, asker uğurlaması, sünnet gibi önemli günlerini bu evlerde yapmasına olanak sağladı. Ayrıca Serhat,Ata, Turgut Özal,Yenimahalle, Karşıyaka ve Gazi İkinci Bahar Dayanışma Merkezleri de ikinci baharını yaşamak isteyen vatandaşlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 3 bin 500 üyesi bulunan İkinci Baharlarda her gün yeni dostluklar kurulurken, vatandaşlar sosyal etkinliklerle de keyifli vakit geçiriyor.

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