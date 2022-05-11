Yerine Millet Bahçesi yapılması planlana Cebeci İnönü Stadı yıkıldı

Yerine Millet Bahçesi yapılması planlana Cebeci İnönü Stadı tamamen yıkıldı. Yıkılan stattan geriye kalan boş arazinin sokak köpeklerine mesken olduğunu belirten Bölge sakinleri, Millet Bahçesi yapımına bir an önce başlanılmasını istedi.

Uzun yıllar Başkent takımlarına ev sahipliği yapan Cebeci İnönü Stadı tamamen yıkıldı. Yıkılan stattan geriye ise boş ve atıl bir arazi kaldı. Yerine Millet Bahçesi yapılması planlanan arazi sokak köpeklerine mesken oldu. Bölge sakinleri, Millet Bahçesi yapımına bir an önce başlanılmasını isteyerek, bölgenin görüntü kirliliğinden arındırılmasını istedi.

STATTAN GERİYE ATIL ARAZİ KALDI

Çankaya Cebeci’de yer alan 1963 yılında temeli atılan, Ankara’nın en büyük stadyumu İnönü Stadı tamamen yıkıldı. Yerine millet bahçesi yapılması planlanan stattan geriye ise sadece boş bir arazi kaldı. Uzun yıllar Başkent takımlarına ev sahipliği yapan stadın yerine yapılacak olan millet bahçesinin yapımına ise ne zaman başlanacağı merak konusu oldu.

YIKIMINA GEÇEN YAZ BAŞLANMIŞTI

Şehrin merkezinde harabeyi andıran bir şekilde uzun süredir yıkılmayı bekleyen stat son olarak Hacettepespor’a ev sahipliği yapmıştı. Atıl bir şekilde duran stadyum uyuşturucu ve alkol kullanan şahısların meskeni haline gelmiş, uzun uğraşlar ve adli süreçler sonucunda yıkımına geçtiğimiz yıl Temmuz ayında başlanmıştı.

KÖPEKLERE MESKEN OLDU

Yıkımı tamamlanan stattan ise geriye boş ve atıl bir arazi kaldı. 46 bin metrekarelik boş arazi ise sokak köpeklerine mesken oldu. Millet bahçesinin ne zaman yapılacağı ise merak konusu oldu. Bölge sakinleri, bir an önce millet bahçesi yapımına başlanmasını isteyerek, bölgenin görüntü kirliğinden arındırılmasını talep etti.

46 BİN METRE KARE ALANA KURULACAK

Bölgeye yapılacak Millet Bahçesi alanında koşu yolu, çocuk oyun alanı, su bahçesi, peyzaj donatı elemanları, yaya yürüyüş yolları, masa tenisi, bisiklet yolu, açık otopark, biyolojik gölet, bostan bahçesi, süs havuzu ve tematik bahçeler yer alacak. Toplam 46 bin metrekarelik alana kurulacak Millet Bahçesi'nde 472 metrekarelik Millet Kıraathanesi, 8 bin 555 metrekarelik kapalı otopark ve 241 metrekarelik el sanatları atölyesi bulunacak.

Emrah Özcan/İLKSAYFA