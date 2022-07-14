Yerli küp ABD'ye açıldı

Başkentli Girişimci Mehmet Güçlü, kızından ilham alarak ürettiği yerli ve milli zekâ küpleriyle Amerika pazarına açıldı. Büyük bir girişim örneğine imza atan Güçlü, Başkent’ten Amerika’ya uzanan hikâyesini gazetemize anlattı.

Girişimci Mehmet Güçlü, “Küp Tak” adını verdiği yerli zekâ küpleriyle dünya pazarına açıldı. Güçlü’nün, çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimine katkı sağlaması amacıyla ürettiği yerli zekâ küplerine ilk talep Türkiye’de ki büyük bir zincir marketten gelirken, daha sonra ürün oyuncak mağazaları ve kitapçılarda satılmaya başlandı. Pandemi döneminde ise e-ticarete yoğunlaşan Güçlü, haziran ayında da Amerika pazarına açılarak, büyük bir girişim örneğine imza attı.

“KIZIMLA ÇİZİMLER YAPARAK BAŞLADIK”

Türk Girişimci Mehmet Güçlü, “Kızım ile oyun oynarken ithal oyuncakların sağlıksız ve yetersiz olduğunu gördük. 2016 yılında kızımla birlikte kâğıda çizimler yaparak bu işe başladık. Çizim tamamlandıktan sonra 3D yazıcı ile tasarladığımız ürünü çıkardık. Başarılı olduğumuzu gördük” dedi.

SATIŞLAR BAŞARILI

Güçlü, “2020 yılında Türkiye’nin büyük zincir marketlerinden biri olan Migros projemize inandı. Ürün yerli ve milli olduğu için olduğu için bize yardımcı olmak istediler ve ürettiğimiz ürünleri satışa çıkardık. Daha sonra ürün Türkiye’nin bilinen birçok çocuk mağazasında raflarda yer aldı. Havalimanlarında, kitapçılarda ürünümüzü sunduk. Bu satışlar başarılı oldu. Üretim sirkülasyonunu yakaladık” ifadelerini kullandı.

PANDEMİYİ AVANTAJA ÇEVİRDİ

E-ticarete açılma konusunda pandemi sürecini avantaj olarak gördüğünü kaydeden Güçlü, “Pandemi döneminde kendimizi daha çok geliştirmek adına çalışmalar yaptık. Yeni kalıplar hazırladık. Var olan kutu görselimizi değiştirdik. E-ticarete ağırlık verdik ve e-ticaret sayesinde iyi bir pazar oluşturduk” şeklinde konuştu.

NEW YORK’TA SATILIYOR

Yerli imkânlarla üretilen Küp-Tak zekâ küplerinin birçok ülkede ilgi çektiğini belirten Güçlü, ilk talebin Kanada’dan geldiğini söyledi. Güçlü, “İlk önce zekâ küpleri Kanada’dan talep gördü. Sonrasında Amerika’da bir grup girişimcinin dikkatini çekti. Ürünümüzü beğendiklerini ve desteklemek istediklerini dile getirdiler. Böylelikle ürünümüzü Amerika’da üretme ve satışını yapma kararını verdik. Haziran ayı itibariyle ürünümüzün New York’ta satışı başladı” dedi.

ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLIYOR

Yerli zekâ küplerini çocukları teknoloji bağımlılığından kurtarmak ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla ürettiklerini belirten Güçlü, gerek Türkiye’de gerekse de dünya da kullanıma açılmasından gurur duyduklarını ve gelişiminden mutlu olduklarını söyledi.

Güçlü, “Ortaya çıkardığımız buluş, çocuk eğitimi ve gelişimiyle ilgili. Küp-Tak zekâ küplerinin en büyük avantajı ise çocukların hayal dünyasını sınırlandırmaması. Ürün çocukların motor becerilerini ve zihinsel gelişimlerini desteklemeye yönelik tasarlandı. Çocuk bu zekâ küpleriyle oynamaya başladığında hayal dünyasını çok rahat şekillendirebiliyor. Bir harfin bir uzay gemisine ya da bir rakamın bir robota dönüşmesi mümkün. Diğer alınan tüm ithal oyuncaklar çocuğun hayal dünyasını sınırlandırırken bu ürün çocuğun istediği her şeyi yapması için oldukça yeterli” ifadelerini kullandı.

SINIRSIZ HAYAL GÜCÜ

Başarılı olmada en büyük neden olarak çocukların hayallerini sınırlandırmamasını ifade eden Güçlü, çocukların Küp-Tak ile bu dünyayı bu ürünle keşfedebildiklerini belirtti. Güçlü, çocukların gelişimiyle ilgili ailelerin daha bilinçli olduğuna da dikkat çekerek; “Artık aileler çocukları için aldıkları ürünün, onların gelişimine nasıl katkı sağlayacağını araştırarak alıyorlar. Aileler daha bilinçli” dedi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA DESTEK ÇAĞRISI

Güçlü, “Milli Eğitim Bakanlığı’ndan destek bekliyoruz. Yeterli destek ve imkân verilirse gerek Türkiye’de gerekse de Dünya’da çok daha fazla talep göreceğine eminim. Bu sayede Türkiye ekonomisinin de canlanacağını düşünüyorum. Bu ürünün, ülkemizde okul ve kreşlerde kullanılmasının çocukların gelişimine çok fazla katkı sağlayacağını biliyorum. Bakanlıkla beraber çalışabiliriz. Biz geçen yıl kendi imkânlarımızla ve herhangi bir ücret almadan ürünümüzü Hakkâri, Van ve Rize’de birkaç okula karne hediyesi olarak gönderdik. Bundan sonraki süreçte ürünün okul ve kreşlerde kullanılması için Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak bir çalışma yapabilirsek birçok çocuğun gelişimine destek olmuş oluruz. Yerli bir üretici olarak ürünün ilgili kurumlar tarafından sahiplenilmesi, bizlerin daha fazla proje yaparak, çocukların ihtiyaçlarına inerek çalışmamızı artırır ve daha çok çocuğa ulaşmamızı mümkün kılar” diyerek konuşmasını sonlandırdı.



Buket Beslen/ İlksayfa

