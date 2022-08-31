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Yerli ve Milli firmalar yeni pazar arayışında bulunmalı

Pandemi, Avrupa’da yaşanan savaş ve dünya gündeminde olan küresel enflasyon sebebi ile daralan ekonomiyi ORSİAD Başkanı Levent Çamur ile konuştuk. Çamur, “ Yerli ve Milli firmaların yeni Pazar arayışında bulunmalı ve ürün çeşitliğini artırmalıdır” dedi.
Yerli ve Milli firmalar yeni pazar arayışında bulunmalı

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu adına Başkan Levent Çamur gazetemize açıklama yaptı. ORSİAD Başkanı Çamur, ihracat yapan yerli ve milli firmaların yeni Pazar arayışına girip ürün çeşitliliğini artırması gerektiğine vurgu yaptı.

ORSİAD Başkanı Levent Çamur; savaş, pandemi, enflasyon gibi küresel piyasalarda dengeleri alt üst eden gelişmelerin ardı ardına yaşandığı bir dönemde Türkiye’nin hiçbir fırsatı kaçırmaması gerektiğini, yeni fırsatlara, yeni pazarlara, yeni ürünlere odaklanması gerektiğini kaydetti.

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Yeni fırsatlar yeni pazarlar bulmalıyız

Başkan Çamur; dünyadaki yeni ticaret fırsatlarının değerlendirilmesi noktasında Türkiye’nin daha iştahlı hareket etmesi, diğer yandan da beklenen resesyona karşı üreticinin finansal yönden desteklenmesi gerektiğini vurguladı. ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinin, ne zaman biteceği bilinmeyen Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle alternatif Pazar arayışında olduğunu ifade eden Başkan Çamur, sözlerini şöyle sürdürdü:

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Ürün ve pazar çeşitliliğimizi arttırmalıyız

 “Hem devam eden savaş, hem küresel piyasalarda beklenen resesyon endişesi ve bunların söz konusu pazarların ekonomisinde yaratacağı yavaşlama bizi de çok yakından ilgilendiriyor. Özellikle de ihracat yapan firmalarımız bu yavaşlamadan mutlaka etkilenecektir. Ekonomisi ihracata dayalı büyüyen, ihracatta en büyük pazarı Avrupa Birliği ülkeleri olan Türkiye için, Türk ihracatçısı için ürün ve pazar çeşitliliğini arttırmaktan başka çare yok. Uluslararası standartlara uygun ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimi, alternatif pazar arayışı, avantajlı olduğumuz alanlarda vereceğimiz savaş çok önemli. En önemlisi de Türk üreticisinin, ihracatçısının bütün bu olumsuzluklara karşı hareket kabiliyetini arttıracak, genişletecek, çarklarını çevirecek finansal desteklere ulaşabilir olması.”

Faruk Gökyurt\ İLKSAYFA-

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