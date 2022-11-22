Yerel Yönetimler ve bakanlıklar üzerinde farkındalık yaratma amacıyla planlanan bu proje merak konusu oldu. Peki, Yeşil Enerji Kullanımı ve Farkındalık Artırma Projesi nedir, faaliyetleri nelerdir? Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi nerede?

Yeşil Enerji Kullanımı ve Farkındalık Artırma Projesi ile Kuşcağız Aile yaşam Merkezi’nden başlayarak bütün toplum merkezlerine proje hakkında bilgi verilmesi de amaçlanmaktadır. Peki, Yeşil Enerji Kullanımı ve Farkındalık Artırma Projesi nedir, faaliyetleri nelerdir? Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi nerede?

YEŞİL ENERJİ KULLANIMI VE FARKINDALIK ARTIRMA PROJESİ NEDİR?

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bir diğer projesi olan Spor Tesislerinde Yeşil Enerji Kullanımı ve Farkındalık Artırma Projesi devam ediyor. Yeşil Enerji Kullanımı ve Farkındalık Artırma Projesi yerel yönetimler, ilgili kurumlar ve vatandaşlar üzerinde yenilenebilir enerji ve verimlilik sistemlerinin yaygınlaşması konusunda farkındalık yaratmak amacıyla planlanmıştır. Projede hedeflenen vatandaşların kullandığı açık spor tesislerinin enerji giderlerini azaltmaktır. Bir diğer hedef ise sürdürülebilir spor tesislerinin sayısını artırmaktır.

KUŞCAĞIZ AİLE YAŞAM MERKEZİ NEREDE?

Proje uygulama yeri olan Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi Ankara’nın Keçiören İlçesinde bulunmaktadır. Kuşcağız Aile yaşam Merkezi’nden başlayarak bütün toplum merkezlerine proje hakkında bilgi verilmesi de amaçlanmaktadır.

Spor Tesislerinde Yeşil Enerji Kullanımı ve Farkındalık Artırma Projesi uygulama yeri Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi’dir. Bu merkezin çatısına güneş panelleri yerleştirilip güneşin en yoğun olduğu dönemde tesisin enerji ihtiyacının dörtte biri karşılanacak.

Projenin yürütücülüğünü Projeler Şube Müdürlüğü üstlenmektedir. Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Enerji Şube Müdürlüğü ve İnşaat Yapım Şube Müdürlüğü’nün destek verdiği bu projede, Ankara’da yapılacak yeni nesil spor tesislerinin diğer yerel yönetimlere ilham kaynağı olması hedeflenmektedir. Bu sayede daha az çevre kirliliği olacak ve daha çok tasarruf edilecek. Aynı zamanda daha konforlu olan bu tesislerde tamamen doğal kaynaklar ve yöntemler kullanılacak.

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