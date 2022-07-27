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Yevmiyelere zam

Sincan Belediyesi bünyesinde çalışan işçilerin yevmiyelerine enflasyon zammı yaptı. 179 TL olan yevmiye ücreti 241 liraya yükseldi.
Yevmiyelere zam

Hak İş’e bağlı Hizmet İş Sendikası ile Sincan Belediyesi arasında enflasyon artışları ve asgari ücrete yapılan ara zamlar nedeniyle gerçekleştirilen ek protokol görüşmeleri sonuçlandı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ile Hak İş Genel Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Öz tarafından imzalanan protokol neticesinde Sincan Belediyesi’nde çalışan sendika üyelerinin yevmiyelerine yüzde 23,71 oranında artış yapıldı.

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HİZMET İŞ ÜYELERİNE YÜZDE 23,71’LİK ZAM

Ek protokol, 26 Temmuz 2022 tarihinde, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz ile Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan tarafından imzalandı. 15 Mart 2022 ile 14 Mart 2023 tarihleri arasını kapsayan ek protokol ile Sincan Belediyesi’nde çalışan üyelerin yevmiyelerine yüzde 23,71 oranında artış yapıldı.

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“FİYAT ARTIŞLARINDAN KORUMAK İSTEDİK”

Konu hakkında konuşan Sincan Belediye Başkan Murat Ercan, “Asgari ücrete yapılan artış sonrası bizde elimizdeki imkanlarla çalışan arkadaşlarımıza ne yapabiliriz, fiyat artışlarından onları nasıl koruyabiliriz diye çalışmalar yürüttük. Hayat standartlarını yükseltmek için kafa yorduk ve çalışmalarımızı tamamladık. 179,31 TL olan yevmiye miktarını 241,15 TL’ye yükselttik. Daha önce bekar bir işçinin aldığı en az maaş 5132 TL idi. Şimdi ise 6600 TL’nin üstüne çıktı” ifadelerini kullandı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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