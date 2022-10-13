Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında yapılan tanıtım etkinliklerinde Çubuk da yerini aldı. Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yiğiner ilçenin yöresel lezzetlerine dikkat çekerek, “Amacımız Çubuk’u başkentin gastronomi merkezi yapmak” dedi.

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Hamamarkası’nda gerçekleştirilen ilçe tanıtım etkinliklerinde Çubuk da yerini aldı. Gerçekleştirilen etkinlikte gazetemize konuşan Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yiğiner, “Amacımız Çubuk’u başkentin gastronomi merkezi yapmak. Başkent Kültür Yolu Festivali çok güzel düşünülüp tasarlanmış ve emek verilmiş bir festival. Bu tarz etkinliklerin bizim gibi yöresel ürünleri olan ve doğal güzellikleri olan ilçelerin tanıtımına büyük katkısı oluyor. Çubuk her açıdan saklı bir cennettir” ifadelerini kullandı.

“FESTİVALİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ”

Başkent Yolu Festivali’nin çok güzel düşünülüp tasarlanmış ve emek verilmiş bir festival olduğunu belirten Yiğiner, festivallerin yılda bir kez değil birkaç kez yapılmasını istediklerini belirtti. İlçe tanıtımlarına dikkat çeken Yiğiner, “Bu tarz etkinliklerin bizim gibi yöresel ürünleri olan ve doğal güzellikleri olan ilçelerin tanıtımına büyük katkısı oluyor. Hem insanlar gelip burada Çubuk’u görebiliyor hem de bu etkinlik sonucunda ilçemize bir turizm akımı oluyor. Biz Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında yapılan bu etkinlikten çok memnunuz. Bu etkinlikte kadınlarımız evlerinde, atölyelerinde yaptıkları ürünleri getirdiler ve tanıtma imkânı buldular. Bu durum da bir katma değer oluşturdu. Biz bu festivali çok önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

1 MİLYON ZİYARETÇİ

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali’nin yeni tamamlandığını belirten Yiğiner, festivale yaklaşık 1 milyon ziyaretçinin katıldığını vurguladı. Festivalin ekonomik getirilerine de değinen Yiğiner, “Bunun yanında festivalle ilçemize yaklaşık 50 milyon TL civarında bir ekonomik girdi sağlamış olduk. Bu festivalde yöresel yemeklerimizin, turşumuzun ve diğer göz nuru malzemelerimizin tanıtımı yapıldı. İlçemizi başkent Ankara’nın gastronomi merkezi haline getirip 7/24 gezebileceği, yemekler yiyebileceği ve hediyelik eşyalar alabileceği bir merkez haline getireceğiz. İlçemiz hem doğal güzellikleriyle hem de tarihi özellikleriyle başkent halkını her daim bekliyor” diye konuştu.

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER

Belediye olarak ilçenin ve özellikle yöresel ürünlerin tanımına önem verdiklerini belirten Yiğiner, “4 adet coğrafi işaretli ürünümüz var. Bu ürünleri Çubuk turşusu, Çubuk vişnesi, Çubuk agat taşı ve Çubuk Homaçası olarak sıralayabiliriz. Agat taşı yarı değerli ve sadece Çubuk’ta çıkan bir taştır. Homaça da bir düğün yemeğidir. Eskiden sadece özel günlerde yapılırdı ama artık biz bu ürünü ticari harekete geçirdik. Bu ürünlerin yenileri de eklenecek. Amacımız Çubuk’u başkentin gastronomi merkezi yapmak. Gastronomi akademisi veya yemek yarışmaları gibi çalışmalarımız oluyor. Büyüklerimizden duyduğumuz yemekleri ve tarifleri de kaleme alıyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÜRETİMİ ARTTIRMAK İSTİYORUZ”

Gençleri ve ev hanımlarını ekonomiye dâhil etmek istediklerine dikkat çeken Yiğiner sözlerine, “İlçemizde yoksullukla mücadele etmek ve üretimi arttırmak istiyoruz. Bunun için de gastronomi merkezi projemizi hayata geçirdik. Önümüzdeki günlerde bunun meyvelerini yiyeceğimizi düşünüyorum. Havaalanının çok yakınında olduğumuz için insanlar yurt dışına gidip gelişte Çubuk’a gelip yemeğini yiyecek, yöresel ürünleri tadacak ve hediyelik eşyalarını da alıp gidecek” şeklinde devam etti.

ÇUBUK BALI

Çubuk’ta sadece turşu değil balın da çok güzel ve önemli olduğunu vurgulayan Yiğiner, “Türkiye’nin en değerli ballarından biri Çubuk’ta yetişir. Çubuk ülkemizdeki tüm bölgelerdeki arıların yaz döneminde konakladığı bir merkezdir. Dört bölgenin ikliminin bir arada yaşandığı bir ilçe olması sebebiyle de Çubuk’ta çok sayıda endemik bitki vardır. Osmanlı döneminde sarayın balları Çubuk’tan temin edilirmiş. Çubuk her açıdan saklı bir cennettir. Herkesi ilçemize bekleriz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Enes Boyacı / İLKSAYFA