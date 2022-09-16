1 milyona yakın ziyaretçi

Çubuk’ta bu yıl 15'incisi düzenlenen ve bir milyona yakın insanın ziyaret ettiği Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali, Gastronomi temasıyla kabuklarını kırarak seviye atladı.

Festival süresince 313'ün üzerinde tanıtım standının kurulduğu Çubukabad Park ve Festival Alanı yurt içi ve yurt dışından bir milyon kişiyi ağırladı. Özellikle Ankara'dan vatandaşların ilgi gösterdiği festival alanındaki stantlarda ve çevredeki imalathanelerde yaklaşık 500 ton turşu satılırken, 5 tonun üzerinde turşu ikram edildi.

Festival kapsamında köylüler tarafından getirilen yöresel ürünler de yoğun ilgi gördü. Başta Çubuk'a özgü değerli taşlardan yapılan çeşitli takı, süs eşyaları, sepet, çanta ve tablo gibi ürünlerin bulunduğu kültür sokağındaki stantlara da vatandaşlar ilgi gösterdi.

Çubuk Kadın Kooperatifi de köy bulguru, tam buğday unu, turşu, salatalık özlü sabun, reçel, marmelat gibi ürünlerin satışa sunulduğu festivalde kurulan gastronomi bölümünde festival boyunca çeşitli yöresel yemek yarışmaları, turşu kurma yarışmaları, çocuk, genç ve usta şeflerin yemek şovları ile anne ve baba çocuk yemek yarışmaları yapıldı. Gastronomi bölümüne gelen ziyaretçilere yüzlerce kilogram Çubuk Homaça yemeği, Çubuk düğün çorbası, Çubuk Pilavı ve Çubuk Vişne suyu ikram edildi.

İLK ADIMINI ATTI

Bu festival gösterdi ki insanlar sadece sanatçı için değil, yöresel lezzetlerin tadına bakmak ve o ürünlerden sevdiklerine de ikram etmek ile yeni yerler görmek için bir yerlere gitmektedirler. Festivalde konser saatlerinde bir taraftan konser olurken diğer taraftan da yeme içme bölümlerinde yoğunlukların azalmadan devam ettiğine şahit olduk. İnsanların büyük çoğunluğunun konser için gelmediği ve alış verişlerine devam ettiği gözlemlendi. Sadece yeme içme bölümünde 4 günde 15 milyonun ilçeye giriş yaptığı tahmin edilirken, yıl boyunca gastronominin ilçeye ne kadar büyüklükte bir girdiği sağlayacağını artık siz tahmin edin. Dört günde 2 binin üzerinde gençler ve kadınlar başta olmak üzere kişiye istihdam sağlayan festival, gastronomiyle adeta level atladı.

HOMAÇA BÜYÜK TALEP GÖRDÜ

İlçenin girişimci kadınlarından Hülya Elma tarafından açılan stantta bu yıl coğrafi işaret belgesini alan Çubuk Homaça Yemeği satışa sunulurken, büyük beğeni toplayan özel et yemeği adeta yok sattı. Aynı zamanda işletmecilerden Veysel Kırıkçı da Çubuk Homaça yemeğini standın da satışa sunanlardan oldu. Yöresel ürünlerimizden bazlama, gözleme, tandır böreği, yaprak sarması gibi ürünlerde en çok satanlar arasında yer aldı.

VİŞNELİ ÇUBUK BAKLAVASI

Girişimci kadınlardan Pakize Çam tarafından bu yıl festivalde vişneli Çubuk baklavası ve vişneli dondurma üretimine başlanırken, ilk defa vişneli baklava yiyenler tarafından büyük beğeni topladı. Farlı bir lezzeti ve kıvamı olan vişneli Çubuk baklavası, doğallığı ve görünümü ile de adeta göz kamaştırdı. İlk günden yok satan vişneli baklava sayesinde Çam, Ankara’da düzenlenecek gıda fuarına davet edildi.

YÜZLERCE GENÇ BURS ALACAK

Festivalde stant açan ve üyelerinin yaşları 60’ın üzerinde kadınlardan oluşan Çubuk Eğitim Gönüllüleri de dezavantajlı üniversiteli gençler okusun diye yöresel ürünler üretmek için ter dökenlerden oldu. Ürettikleri bir birinden lezzetli ev yapımı yöresel ürünleri geleceğin teminatı çocuklarımız için gelire dönüştürdüler. Yoğun talebin gördüğü stant faaliyetleriyle Türkiye’ye örnek oldu.

İKRAM SEFERBERLİĞİ

Çubuk Ziraat Odası tarafından açılan stantta da festivale gelen misafirlere Çubuk misafirperverliği en iyi şekilde gösterilirken, 4 gün boyunca ilçede üretilen ürünlerin tanıtımı yapıldı. Oda Başkanı Orhan Gülle ve ekibi tarafından stantta 1 ton turşu, 1 ton sert buğdaydan(hedik), 1 ton armut, 500 kilo elma, 500 kilo domates, 500 kilo salatalık, 200 kilo erik, 100 kilo alıç, 150 kilo yabani erik, 1,5 ton karpuz ve kavun ikram edildi.

FEDERASYON ÖRNEK OLDU

Festivalin diğer yıldızlarından biri de Çubuk Abad 1402 Dernekler Federasyonu oldu. Kurdukları stantta festival boyunca ilçeye gelen misafire adeta ev sahipliği yaptılar. Stantta unutulmaya yüz tutan yöresel ürünlerimizden cızlama, kaymaklı yayla çöreği, kete, hedik, erik suyu, yayık ayranı gibi ürünlerimizi yaparak sıcak sıcak ikram ettiler. Adeta ziyaretçi akınına uğrayan statta ilçemizin en iyi şekilde tanıtımın yapıldığı stantlardan oldu.

EKONOMİYE CANSUYU OLDU

Festival süresince kurulan 128 stantta homaça, döner, kavurma, baklava, hamur işeri, tatlı çeşitleri ve içecek satışı yapılırken, 38 statta ise çeşitli yörelere ait yöresel ürünlerin satışı yapıldı. İki yıllık bir aradan sonra düzenlene festivale tahminlerin de üzerinde ziyaretçi geldi. İlk günden son güne kadar yoğun bir katılım oldu. 200 binin üzerinde araç girişi ve yaklaşık bir milyon üzerinde kişi ilçe dışından festivale geldi. İlçemize ekonomik anlamda büyük bir getirisi oldu. Yaklaşık 50 milyon TL’nin üzerinde bir girdi tahmin ediliyor. Festivalin ayrıca ilçe tanıtımı anlamında büyük katkısı oldu.

İŞ İNSANLARI DESTEK VERDİ

Bu yıl ilklerden biri de bu ilçede faaliyet gösteren iş insanlar tarafından festival sahiplendi. Onur Fiber, Güçsan AŞ., Mutaş Mutfak, Turna Ahşap, Kocalar Beton, Ofis Yem, Ahenk Grup İnşaat, Ünallar İnşaat, Çorbacı Yanık ilçe için ellerini taşın altına koydular. Festivalin yıldızlarından biri de bu koca yürekli iş insanlar olsa gerek.

ÜRÜNLERİ SERGİLEDİ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Hezarfen Otonom ekibi öğrencileri "TULPAR" ismi verilen aracı festivalde tanıttı. TEKNOFEST KARADENİZ'de de sergilenen tasarımı ile dikkatleri çeken 250 kilogram ağırlığındaki otomobil turşu festivalinin de ilgi odağı oldu.

FESTİVALİN GİZLİ KAHRAMANLARI

Çubuk Tuşu ve Kültür Festivali gibi festivaller çok büyük organizasyon ve uzun bir emek gerektiren etkinliklerdir. Sadece maddi anlamda değil aynı zamanda büyük bir uğraş gerektiriyor. Küçük bir aksaklığın sonuçları festivalin ihtişamını gölgede bıraktırabilir. Bu nedenle aylar öncesinden hazırlıkların başlandığı festivalin görünen kahramanlarının yanı sıra gizli kahramanları da vardır. Görünen kahramanlarından ve bir numara olan birisi herksin bildiği gibi Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş’tır.

BELEDİYE ÇALIŞANLARI

Gizli kahramanlar ise Çubuk Belediyesi çalışanlarıdır. Misafirler gelip eğlenirken, kimi pervasızca kirletilen lavaboları, kimisi festival alanlarını temizleyeceğim diye kan ter için da kalırken, kimileri de organizasyonda aksaklık olmasın diye sağ sola koşturdular. Temizlikçisinden elektrikçisine, şoföründen beden işçisine, memurundan amirine gece gündüz bu ilçenin tanıtımı ve insanının kazancının artması için ter döktü.



İbrahim Seçkin Talaş/ İLKSAYFA