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Yiğiner farklı kazandı

Mehmet Yiğiner,  yapılan olağan genel kurulda Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanlığına yeniden seçildi. Yiğiner, 7 adayın yarıştığı seçimde en yakın rakibine 2075 oy fark attı.  
Yiğiner farklı kazandı

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanlığına, Mehmet Yiğiner yeniden seçildi.
Atatürk Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılan 22. genel kurulda 7 aday yarıştı. Aynı zamanda Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANSESOB) Başkanı olan Yiğiner, en yakın rakibine 2075 oy fark attı.  Olağan genel kurulda güven tazeleyen Mehmet Yiğiner bu sonuçla 5. kez seçimi kazandı.

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19 YILDIR BAŞKANLIĞI SÜRDÜRÜYOR
19 yıldır sürdürdüğü Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Yiğiner, sonuçların açıklanmasının ardından tüm delegelere teşekkür etti. Seçimde güven tazeleyen Yiğiner, “Çok kıymetli esnaf kardeşlerim Olağan Genel Kurulumuzda bizlere göstermiş olduğunuz teveccühten dolayı sizlere en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Ayrıca Genel Kurulumuzun aksamadan gerçekleşmesini sağlayan Bakanlık, Seçim Kurulu ve Emniyet görevlilerine de teşekkür ederim” dedi. Seçimin geride kaldığına konuşmasında dikkat çeken Yiğiner, “Artık seçim bitti. Birlik ve beraberlikle taksicilerin sorunlarını çözmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

YAKLAŞIK BEŞ BİN OY KULLANILDI
4 bin 959 delegenin katıldığı seçimlerde oyların dağılımı şöyle: Mehmet Yiğiner:2914, Murat Karaçalı:839, İzzet Yıldırım:834, Hasan Tugluk:132, Akif Temel:120, Zafer Şener:63, Mehmet Küllük:60.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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