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Yıldız Gençlik Teşkilatı Derneği, yetim ve öksüz çocuğu baştan aşağı giydirdi

Yıldız Gençlik Teşkilatı Derneği, Başkent'in 6 ilçesindeki ihtiyaç sahibi 276 yetim ve öksüz çocuğu baştan aşağı giydirdi. 
Yıldız Gençlik Teşkilatı Derneği, yetim ve öksüz çocuğu baştan aşağı giydirdi

Yıldız Gençlik Teşkilatı Derneği, Ankara'daki ihtiyaç sahibi 276 yetim ve öksüz çocuğa kıyafet ile ayakkabı yardımında bulundu. 

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6 İLÇEYE ULAŞILDI 
Dernek çalışmaları hakkında gazetemize bilgi veren Yıldız Gençlik Teşkilatı Derneği Genel Başkanı Halil İbrahim İyioğlu, "İyilik bulaşıcıdır.

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Bu uğurda mücadele ederek çalışmaya devam edeceğiz. İmece usulü arkadaşlarımızın,  ailemizin ve bizleri tanıyıp bilen insanlarımızın desteği ile toplamda 276 yetim ve öksüz  çocuğumuzun kışlık kaban, bot, kazak ve pantolon İhtiyacını 2 ay gibi bir sürede tamamladık. Altındağ, Mamak,  Pursaklar,  Keçiören, Sincan, Yenimahalle'de bu yardım çalışmasını tamamlamış olduk" dedi. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA 

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