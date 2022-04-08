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Yıldız Gençlik Teşkilatı Derneği’nde Halil İbrahim İyioğlu görevi Eren Algün’e devretti

Yıldız Gençlik Teşkilatı Derneği’nde bayrak değişimi yaşandı. Genel Başkan Halil İbrahim İyioğlu görevi Eren Algün’e devretti.
Yıldız Gençlik Teşkilatı Derneği’nde Halil İbrahim İyioğlu görevi Eren Algün’e devretti

yildiz-genclik1..jpgAnkara merkezli Yıldız Gençlik Teşkilatı Derneği’nde görev değişikliğine gidildi. Kurucu başkan Halil İbrahim İyioğlu görevi Eren Algün’e devretti. 

BAŞARILAR DİLEDİ
Halil İbrahim İyioğlu yaptığı yazılı açıklamada kurucusu olduğu ve bir yıldır sürdürdüğü Yıldız Gençlik Teşkilatı Genel Başkanlığı devrettiğini duyurarak özetle şunları söyledi: “İşlerimin yoğunlaşması ve birtakım yurt dışı projelerde görev alacağımdan dolayı bugün itibari ile bırakmak durumunda olduğumu üzülerek sizlerle paylaşmak istiyorum. Birçok dava arkadaşımızla tanışmamıza ve kamuoyunun bizi tanımasına vesile olan teşkilatımıza, onun yöneticilerine ve yönetimine en derin saygılarımı sunuyorum. Görevimi kucaklaşarak teslim ettiğim, benden aldığı sancağı daha da yükseklere çıkaracağından emin olduğum; kuruluşumuzdan bu zamana kadar başkan yardımcılığımı, genel sekreterimiz ve basın sözcümüz olan, yeni Genel Başkanımız Eren Algün’e başarılar diliyorum. Her zaman her türlü desteğim ile yanında olduğumu belirtiyorum.”

İLKSAYFA///

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