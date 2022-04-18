Yıldız Gençlik Teşkilatı Derneği'nden anlamlı iftar programı

Yıldız Gençlik Teşkilatı Derneği, şehit aileleri, gaziler, öksüz ve yetim çocuklar ile aileleri onuruna iftar yemeği verdi. Anlamlı iftar yemeğine yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Ankara merkezli Yıldız Gençlik Teşkilatı Derneği, Şehit aileleri, gaziler, öksüz ve yetim çocuklar ile aileleri onuruna iftar yemeği verdi. Mehter takımı iftar öncesi çaldığı marşlarla davetlilere mini bir gösteri yaptı. Altındağ’da düzenlenen iftar programına AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Ahmet Karaca, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Babuccu, Tüm Ankara Özel Otobüsleri Kooperatif Başkanı Kurtuluş Kara, Anadolu Birliği Partisi Genel Başkan Vekili İlhan Koyuncu, Ankaragücü taraftarları ve çok sayıda davetli de katıldı.

YAKLAŞIK 2 BİN KİŞİ KATILDI

Düzenledikleri iftar programında konuşan Yıldız Gençlik Teşkilatı Derneği Genel Başkanı Eren Algün, Şehit aileleri, gaziler, öksüz ve yetim çocuklar ile aileleri onuruna verilen iftar yemeğine bin 800 kişinin katıldığını söyledi. Algün, dernek hakkında bilgi vererek, “Gönüllü kişilerin bir araya gelmesiyle iki yıllık bir hazırlık çalışmasının ardından Nisan 2021 yılında kurulduk. Biz bu yola Allah rızasını kazanmak için çıktık. Gönül dostlarımızla beraber yürüyoruz. Hiçbir siyasi parti, hiçbir belediye başkanı ile yakınlığımız yok. Bir sadece STK ve dernek değiliz; aynı zamanda ilimli, irfanlı bir gençlik yetiştiren okuluz” dedi. Algün, Yıldız Gençlik Teşkilatı Derneği’nin yaptığı çalışmalarla ilgili davetlilere bilgi verdi. Oruçların açılmasıyla program sona erdi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA