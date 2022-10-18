Yılmaz: "İçlerindeki sıkıntıları atmak için herkese seramik yapmayı öneriyorum"

Başkentte 16 yıldır seramik sanatını icra eden Ayla Yılmaz seramik ile uğraşmanın stresi azalttığını vurgulayarak, “Yoğun stres yaşayan insanlara ve sıkıntılı olduğunu düşünen insanlara seramik sanatını tavsiye ediyorum” dedi.

Altındağ’da uzun yıllardır seramik sanatına devam eden Ayla Yılmaz seramikle tanışmasının emekli olduktan sonra gerçekleştiğini belirtti. Yıllarca resim ve heykel dersleri aldığını belirten Yılmaz, “Ben seramik sanatına ilk başladığım zamanlar bende boyun fıtığı vardı. Seramiğe gittikçe rahatlamaya başladım. Seramik sanatında her şeyi elinizle yapıyorsunuz. Seramik biraz maliyetli ve zahmetli bir sanattır. Yoğun stres yaşayan insanlara, içinde negatif enerji hissedenlere ve sıkıntılı olduğunu düşünen insanlara seramik sanatını tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

SERAMİK İNSANI RAHATLATIYOR

Seramikle emekli olduktan sonra tanıştığını belirten Yılmaz, 6 yıl boyunca resim ve seramik dersleri aldığını söyledi. İlgi duyduğu şeyleri yapmak uğruna başladığı bu sanatta artık atölyesinin olduğuna değinen Yılmaz, aslında resimler de yaptığını fakat atölyesinde sadece seramikle uğraştığını söyledi. Seramik sanatına ilk başladığı zamanlar boyun fıtığı olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Doktor bana ağır bir şey kaldırmayacaksın ve hareketlerinde dikkat edeceksin demişti. Ben de tam o zamanlar seramiğe başlamıştım. Seramiğe gittikçe rahatlamaya başladım ve boyun fıtığım da rahatlamaya başladı. Seramik insanın negatif enerjisini de alıyor. Kille uğraşmak insanı çok rahatlatan bir uğraş. Rahatlamamdan dolayı da derslere devam edeyim diyerek 6 yıl ders aldım” ifadelerini kullandı.

“HERKESE SERAMİK YAPMAYI ÖNERİYORUM”

Yoğun stres yaşayanlara ve sıkıntılı olduğunu düşünen insanlara seramik sanatını tavsiye ettiğini belirten Yılmaz, “Nerede olurlarsa olsunlar bu sanata yönelsinler. Çünkü bu sanatta kille yani toprakla uğraştığınızdan dolayı içinizdeki sıkıntılardan kurtulup stres atıyorsunuz. Günümüzde özellikle başkent gibi büyük şehirlerde insanlar toprak göremedikleri için içlerindeki sıkıntıları atamıyorlar. Bu yüzden içlerindeki sıkıntıları atmak için herkese seramik yapmayı öneriyorum” diye konuştu.

SERAMİK NASIL YAPILIR?

Seramiğin kilden yapıldığını belirten Yılmaz, seramik bir eserin tüm yapılış sürecini şöyle anlattı: “Öncelikle kil yoğurulup şekil verilir. Şekil verildikten sonra esere de bağlı olarak arkası yine kil ile sıvanır. Sonrasında 15 gün kurumaya alınır. Kuruma işlemi bitince eser seramik fırınına girer. Fırından çıkınca bisküvi dediğimiz hale gelir. Çıkınca eser sırlanıp tekrar fırına verilir. Yani seramik 2 kere fırınlanır. Sır seramiğin boyasıdır. Sır denmesinin sebebi de bazen lacivert sır ile seramiği fırına verirsiniz ama fırından hangi renk çıkacağı belli olmaz. Yanındaki diğer seramiklerden etkilenerek başka renk de çıkabilir. Açık renk veya koyu renkte çıkabilir. Yani fırının içinde her şey birbirini etkiliyor. Herhalde bu yüzden adını sır koymuşlar.”

24 SAAT FIRINLANIYOR

Seramiğin maliyetli ve zahmetli bir sanat olduğuna dikkati çeken Yılmaz, “Bazen emek vermenize rağmen fırından istediğiniz gibi çıkmayabiliyor. Bu durumda moral bozmamak gerekiyor. Fırınımız 1250 dereceye kadar çıkıyor ve ancak 250 derecenin altına inince açılabiliyor. Ortalama bir fırın işlemi 24 saat sürüyor. 7-8 saatte üst sıcaklığa çıkıyor ve başlangıcından itibaren 24 saat sonunda eserlerimizi çıkarabiliyoruz” şeklinde konuştu.

“EL EMEĞİ İLE SERAMİK TASARLAMAK DAHA GÜZEL”

Seramik sanatında genel olarak her şeyin el ile yapıldığını belirten Yılmaz, kalıp kullandığı zaman ürünü kendi eseriymiş gibi hissetmediğini belirtti. Kalıpları da kendisinin oluşturduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Ben bazen çamur ile heykel tasarlayıp kalıpçıya kalıbını aldırıyorum. Sonrasında o kalıptan birçok heykel üretiyorum fakat her ne kadar kalıbı ben tasarlamış olsam da sanki benim eserimmiş gibi gelmiyor. Bu yüzden el ile seramik tasarlamak daha güzel ve daha çok hoşuma gidiyor. Bazen silikon kalıplar üretip alçı ile heykel oluşturuyoruz. Seramik heykeller için ise alçı kalıplar oluşturmak gerekiyor” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Enes Boyacı / İLKSAYFA