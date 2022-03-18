Yoksulluk sınırı 6 bin TL’ye dayandı

Kamu-Sen’in yapmış olduğu asgari geçim endeksi araştırmasına göre Şubat ayında, tek kişinin yoksulluk sınırı 5 bin 878 liraya, açlık sınırı ise 4 bin 682 liraya yükseldi. Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 12 bin 671 liraya yükseldi.

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin yapmış olduğu 2022 Şubat ayına ait asgari geçim endeksi sonuçları açıklandı. Açıklanan verilere göre çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 5 bin 878 lira, açlık sınırı ise 4 bin 682 lira oldu. Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 12 bin 671 liraya yükseldi.

YOKSULLUK SINIRI 5 BİN 878 TL’YE YÜKSELDİ

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan Şubat 2022 fiyatlarına göre yapılan araştırmada çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 5 bin 878 lira 17 kuruş olarak hesaplandı. Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 12 bin 671 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

AÇLIK SINIRI 4 BİN 682 TL

Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre 773 lira 58 kuruş artarak yüzde 6,5 oranında arttığını gösterdi. Çalışan tek kişinin açlık sınırı ise bir önceki aya göre 248 lira 97 kuruş artarak yüzde 5,62 oranında yükseldi ve 4 bin 682 lira 37 kuruş olarak hesaplandı. Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise şubat ayında 4 bin 479 lira 69 kuruş olarak tahmin edildi.

SAĞLIKLI BESLENME GÜNLÜK 104 TL

Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın Şubat 2022 verilerine göre günlük 104 lira 266 kuruş olduğu belirlendi.

AYLIK 3 BİN 127 LİRA GIDAYA

Ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 3 bin 127 lira 98 kuruş oldu. Şubat 2022 itibari ile ortalama 6 bin 285 lira 60 kuruş ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının yüzde 49,76’sını oluşturdu.

MAAŞIN YÜZDE 21’İ KİRAYA

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde bin 351 lira olarak belirlenen kira gideri ise Şubat 2022 ortalama maaşının yüzde 21,60’ına denk geldi.

MAAŞLAR GIDA VE BARINMAYA GİDİYOR

Buna göre bir memur, ortalama maaşının yüzde 71,36’sını yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kaldı. Diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise maaşının yüzde 28,64’ü kaldığı belirtildi. Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Şubat 2022 maaşından geriye yalnızca bin 800 lira kaldığı vurgulandı.

Mert Yılmaz /İLKSAYFA



