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Yol tamam sıra çukurda

Altındağ Hamamönü’nde geçtiğimiz günlerde gazetemizin dile getirdiği bozuk yol, belediye ekiplerince onarıldı. Alt yapı çalışmaları için açılan yarım metrelik çukur ise olduğu gibi bırakıldı.
Yol tamam sıra çukurda

Geçtiğimiz günlerde gazetemizin gündeme getirdiği Altındağ Sakarya Mahallesi Alaca Sokak’taki bozuk yol, haberimiz sonrası belediye ekiplerince onarıldı. Yola yeniden Arnavut kaldırımı döşenirken alt yapı için açılan çukura ise kapak takılmadığı gözlemlendi. Bölge sakinleri alt yapı çalışmaları için açılan çukurun kapatılması için ilgililere çağrıda bulundu.

GAZETEMİZ DİLE GETİRDİ

Hamamarkası’nda yer alan Alaca Sokak’ta objektiflerimize yansıyan kareler, yolda döşeli olan Arnavut kaldırımlarının birçoğunun yerinden çıktığını gözler önüne sermiş, yağışlı havalarda yolun çamurla kaplandığını belirten bölge sakinleri ise yaşanan mağduriyeti gazetemize aracılığıyla yetkililere iletmişti.

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ONARIM YAPILDI

Haberimiz sonrası harekete geçen belediye ekipleri, kazı çalışması yapılan yolu bakım ve onarıma alarak tekrar eski haline getirdi. Yolda alt yapı çalışmaları için açılan çukur ise kapaksız bırakıldı.

ÇUKUR KAPAKSIZ KALDI

Bölge sakinleri yoldaki çukurun belediyeye mi ait yoksa internet servis sağlayıcı firmalara mı ait olduğu konusunda bilgi sahibi olmadıklarını belirterek, çukurun kapatılmasını talep etti. Yaklaşık 50 santimetre büyüklüğünde açılan çukura hava karardığında vatandaşların düşüp yaralanabileceğini belirten bölge sakinleri acil çözüm talep etti.

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Emrah Özcan / İLKSAYFA

 

 

 

 

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