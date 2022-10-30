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Yozgat’ın değerleri Başkente taşındı

Başkent Millet Bahçesi’nde Yozgatlı Dernekler Federasyonu tarafından ‘Yozgat Tanıtım Günleri’ düzenlendi. Federasyon Genel Başkanı Ahmet Koç, “Biz Yozgat’ı Ankara’ya taşıdık. Bu etkinlikle Yozgat kültürünü yaşadık ve yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.
Yozgat’ın değerleri Başkente taşındı

Yozgatlı Dernekler Federasyonu öncülüğünde Yozgat’ın tarihini, doğal güzelliklerini, kültürünü ve yöresel lezzetlerini tanıtmak amacıyla Başkent Millet Bahçesi’nde ‘Yozgat Tanıtım Günleri’ yapıldı. Gazetemize konuşan Yozgatlı Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Koç, “Biz Yozgat’ı Ankara’ya taşıdık. Tüm hemşerilerimizle ve Ankaralılarla birlikte Yozgat kültürünü yaşadık ve yaşatmaya devam edeceğiz. Amacına uygun, Yozgat’a ve Yozgatlıya yakışır bir tanıtım oldu” dedi.

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 YOZGAT KÜLTÜRÜNÜ YAŞATTIK 

Genel Başkan Ahmet Koç, “Yozgat Valiliğimiz, Yozgat Belediyemiz, Yozgat Bozok Üniversitemiz, Yozgat Ticaret Sanayi Odası ve Yozgatlı Dernekler Federasyonu olarak 'Yozgat Tanıtım Günlerini' organize ettik. Programımız çok güzel ilerledi. Hemşerilerimizle burada bir bütün olduk. Yozgatlı Dernekler Federasyonu olarak 164 tane dernekle birlikte bu organizasyonu yaptık. Tüm vatandaşlarımızı buraya davet ederek onlara Yozgat’ımızın tarihini, doğal güzelliklerini, kültürünü, geleneklerini, göreneklerini burada sergileyerek gösterdik. Dolayısıyla biz Yozgat’ı Ankara’ya taşıdık. Tüm hemşerilerimizle ve Ankaralılarla birlikte Yozgat kültürünü yaşadık ve yaşatmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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 YOZGAT’A VE YOZGATLIYA YAKIŞIR TANITIM 

Tanıtım günlerinin gerek Başkent halkına gerekse de Yozgatlılara tanıtmada çok faydalı olduğunu dile getiren Koç, tanıtım günlerini gerçekleştirirken Yozgat Valiliği’nin ve Yozgat Belediyesi’nin bu konu üzerinde titizlikle durduğunu kaydetti. Koç, “Amacına uygun, Yozgat’a ve Yozgatlıya yakışır bir tanıtım oldu. Biz burada Yozgat’ı Yozgatlıya tanıttık. Ankara’daki esnaflarla değil Yozgat’tan gelen hem esnaflarımızla, hem kadın kooperatiflerimizle, yöresel yemeklerimizle, sanatımızla bu tanıtımı dolu dolu yaşadık” diye konuştu. 

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 BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE 

Koç, pandemi öncesinde yapılan tanıtım günleri ile bu yıl yapılan tanıtım günleri arasında çok fark olduğuna dikkat çekerek, iki yıl aradan sonra yapılan tanıtım günlerinin onları daha da güçlendirdiğini vurguladı. Ayrıca programın birlik ve beraberlik içerisinde devam ettiğini söyleyen Koç, “Tüm hemşerilerimi, Yozgat’ı, Yozgat’ın tüm güzelliklerini gösterdik. Her şey güzel gitti. Çok memnun kaldık” dedi.

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 ANKARA’DA YOZGAT RÜZGÂRI ESTİ 

Konu hakkında gazetemize konuşan Ankara Yozgatlı Dernekler Federasyonu Kadın Kolları Başkanı Gülümser Gürsu, “Yozgatlı Dernekler Federasyonu olarak organize ettiğimiz, Yozgat’ı Ankara’ya tanıtmak, Ankaralılara tanıtmak, burada bir Yozgat rüzgârı estirmek için yapılan bir etkinliktir. Biz bu rüzgârı estirdik. Özellikle gençlerimize, yeni yetişen gençlerimize Yozgat kültürünü göstermek, tanıtmak, örf ve adetlerimizi bilmelerini sağlamak istedik. Yozgatlıların yöresel yemeklerini keşfetmelerini istedik. Bilinenlerin ötesinde birçok bilinmeyen, tanınmayan lezzetleri bu etkinlikle gün yüzüne çıkarmak istedik” ifadelerini kullandı.  

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 SİYASET ÜSTÜYÜZ 

Gürsu, “Federasyon olarak hep beraber bütün Yozgatlı esnaflarımıza, iş adamlarımıza, siyasi partilere bizler ulaştık. Ayrıca etkinliğimizde hiçbir siyasi parti ayırt etmeden tüm siyasi partilerimizi davet ettik. Bizlerin gönülleri bir. Hep beraber kol kola girdik. Biz siyaset üstüyüz. Yaptığımız çalışmalar da siyaset üstü. Sivil toplum kuruluşları olarak her yaptığımız işi dolu dolu yapıyoruz. Bu gün sayesinde başkentimizde yaşayıp da Ankara’da Yozgatlılar Derneği’nin olduğunu bilmeyen çok kişi var. Bizim ne görev yaptığımızı bilmeyen kısaca söylemem gerekirse bizi tanımayan Yozgatlı birçok hemşerimiz var. Bu hemşerilerimiz için tanıtım günlerimiz bir vesile oldu. En azından kim olduğumuz, ne yaptığımız hakkında toprağımın insanlarının artık bir fikri var. Şimdi daha güçlü, kocaman bir federasyon olarak kaldığımız yerden devam edeceğiz” diyerek konuşmasını noktaladı.

Buket Beslen/ İLKSAYFA-

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