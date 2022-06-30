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Yüksek maliyetler arıcıları zorluyor

Girdi maliyetleri karşısında arıcıların zor bir dönemden geçtiğini belirten TAB Başkanı Ziya Şahin, “Girdi maliyetleri karşısında üreticiler çıkmaz içerisine girdi. Üreticilerimiz bankalardan aldığı krediler ile üretmeye çalışıyorlar” dedi.
Yüksek maliyetler arıcıları zorluyor

Türkiye Arı Yeştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin yaptığı toplantı ile arı yetiştiricilerinin zor durumda olduğunu söyledi. Maliyetlerin artması ile üretim yapmakta zorlandıklarını dile getiren arıcılar sorunlarına çözüm bulunmasını istiyor.

En temel amacımız; “Türkiye’de bal üretimi yapmakta olan arıcılık işletmelerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, balların kalitelerini ve kovan başına bal verimlerinin arttırılıp Dünya ortalaması seviyesine çıkararak, işletmelerin kalite ve fiyat bazında Dünya bal pazarında rekabet edebilecek konuma getirilmesidir. Arının ve arıcının doğal koşullarda ürettiği balın piyasada hakim olması için gerek Ar-Ge projelerimiz ile gerekse uluslararası faaliyetlerimizle uğraş vermekteyiz” diyerek söze başlayan Türkiye Arı Yeştiricileri Merkez Birliği Başkanı (TAB) Ziya Şahin arıcılık sektörünün bu yıl ki sorunlarını açıkladı.

“MALİYETLER 4 KATINA ÇIKTI”

Bu yıl girdi maliyetlerinin 4 kat arttığını söyleyen (TAB) Başkanı Ziya Şahin, “Her gezginci arıcımız yılda 5-6 konaklama alanı değiştirmekte, arılarını farklı illere naklederek yılda ortalama 15 bin km yol kat etmektedir. Aynı zamanda şahsi araçları ile ortalama 10-15 bin km yol yapmaktadırlar. Özetle bir arıcımız yaklaşık olarak yılda 30 bin km yol yaparak yaklaşık 40.000 TL’lik akaryakıt harcaması yapmaktadır. 2021 yılında kat edilen yol karşılığı yaklaşık 10.000 TL harcama yaparken 2022 yılında bu maliyet 4 katına çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

Başkan Şahin, “ Bu yıl aynı zamanda besleme girdileri, sarf malzeme, makine/ekipman giderleri de benzer şekilde artış göstermiştir. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği olarak her yıl Haziran-Temmuz aylarında üreticilerimize 1 kg balın maliyeti hesaplanarak içinde bulunduğu yılın bal maliyeti yayınlanmaktadır. 2021 yılında yayınlamış olduğumuz balın üreticiye maliyeti çerçevesinde 26 Kg 1 teneke balın 800-850 TL taban fiyattan satılması önerilmiştir. 2021 yılı bal satış fiyatları da bu çerçevede şekillenmiş olup, balların arz miktarlarına oluşan taleplere istinaden satış fiyatları değişmiştir ”dedi.

“PEK ÇOK İŞLETME İFLASIN EŞİĞİNDE”

Girdi maliyetlerinin artması ile sektörün zor durumda olduğunu vurgulan Şahin, “Arıcılarımızın en temel girdisi olan mazot yüzde 300, şeker yüzde 400, sarf malzeme yüzde 150, makine/ekipman yüzde 200, işçilik vb. giderler yüzde 250 oranında artmıştır. Bu temel giderler karşısında sektörün üretici kanadı çıkmaz içerisine girmiştir. Şu ana kadar üreticiler, değişik bankalardan kredi kullanarak mesleklerini icra etme adına Anadolu’nun değişik yerlerinde arıcılık faaliyetleri için bulunmaktadırlar” şeklinde konuştu.

Şahin, “Gezgincilikten dönüşleri için ciddi bir arayış içerisindedirler. Bu yıl pek çok ilimizden gezginci arıcılığa çıkış miktarında düşüşler olduğunu ve genç kuşak arıcılarımızın mesleği sorgular duruma geldiklerini belirtirken, pek çok işletmenin de iflas etme noktasına geldiğini içimiz acıyarak ifade etmek istiyoruz. Tüm firmaların sağduyulu olmalarını temenni ederek bal maliyetlerimizi açıklamak istiyorum. 300 kovan ile gezgincilik yapan arıcımızın, 26 kilogramlık 1 teneke (kır çiçek - yüksek yayla) bal maliyeti 1. 402 TL 200 kovan ile gezgincilik yapan arıcımızın, 26 kilogramlık 1 teneke (kır çiçek - yüksek yayla) bal maliyeti 1. 860 TL’dir” ifadelerini kullanarak rakamlar ile açıklama yaptı.

“KOVAN SAYISI DÜŞTÜKÇE MALİYET ARTIYOR.”

Arıcılık sektörünün yaşadığı sorunları dile getiren Türkiye Arı Yeştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin son olarak şu cümlelere yer verdi, “Bu bahsettiğimiz rakamların bal üretim maliyetleri olduğunun altını çizmek istiyorum. Arıcılarımızın işletmelerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için, maliyetler üzerinde kazanç elde etmeleri gerekmektedir. Bu doğrultuda kır çiçek-yüksek yayla balının teneke bazlı olarak arıcıdan satın alma fiyatı 1.800 TL, kültür bitkisi (ayçiçek-pamuk) alanlarımızdan üretilen ballarımızın da 1.600 TL altında olmamalıdır. Arıcılarımıza bol ve bereketli bir sezon diliyorum.”

Faruk Gökyurt/ İlksayfa

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