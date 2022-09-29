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Yüksel: Mücadele etmezsek mesleğimizi geleceğe taşıyamayız

Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası Başkanı Akın Yüksel mesleğin sorunlarını anlattı. Yüksel, "Emek vermezsek, mücadele etmezsek mesleğimizi geleceğe taşıyamayız " dedi.
Yüksel: Mücadele etmezsek mesleğimizi geleceğe taşıyamayız

ANKESOB konferans salonunda düzenlenen çalıştay sonrası gazetemize konuşan Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası Başkanı Akın Yüksel sektöre sağlanan yatırım kalifiye eleman teşviki, mesleki belgelendirme ve fiyat tarifesi ile sektöre ilişkin mevcut durumu anlattı. Sektörün sorunlar ve çözüm önerilerinin dile getiren Başkan Yüksel, “Emek vermezsek, mücadele etmezsek mesleğimizi geleceğe taşıyamayız. Bu noktada esnafımıza pazar oluşturmak ve üretim kapasitesini yükseltmek için kooperatifleşmek istiyoruz” diyerek meslekteki Pazar sorununa ve çözümlerine dikkat çekti.

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 “HAKSIZ REKABET İSTEMİYOR” 

Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası Başkanı Akın Yüksel, "Birlik ve beraberlik içerisinde ortak akıl ile mesleğimizin gelişimi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Sektör olarak artık çırak yetişmediği için mecburen makina devreye giriyor. Devletimizden, ekmeklik un için tüccarlara sağlanan tahsisli buğday uygulaması gibi yufkacılara da indirimli un uygulaması istedik ama sonuç alamadık. Bu noktada un fabrikalarımızdan fiyatlar konusunda destek bekliyoruz. Üyelerimiz arasında yufkada farklı fiyat uygulamalarını görüyoruz. Haksız rekabet haksız kazanç demektir. Liste fiyat uygulamalarımıza çok dikkat etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

img-20220929-wa0006.jpg “İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ” 

Mesleğimize sahip çıkmazsak meslek de bize sahip çıkmaz, sonuçta bitme noktasına gelmeye mahkûm kalırız diyerek söze başlayan Başkan Yüksel, “Emek vermezsek, mücadele etmezsek mesleğimizi geleceğe taşıyamayız. Bu noktada esnafımıza pazar oluşturmak ve üretim kapasitesini yükseltmek için kooperatifleşmek istiyoruz. Ankara'da unlu mamuller olarak sektörümüze hizmet eden bazı meslek odalarımız da bu işbirliğine sıcak bakıyor. Mesleğimize, ürettiğimiz değere sahip çıkmak zorundayız. Önümüzdeki dönemde kalfalık ve ustalık belgeleriyle ilgili bir çalışmamız olacak. Bu süreçte Odamız dâhilinde ustalık ve kalfalık belgesi olmayanlar belgelendirilecek. Mesleğimiz 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alındığında hazırlıklı olmalıyız." dedi.

Faruk Gökyurt\ İLKSAYFA

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