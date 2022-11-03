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Yunus Market kimin, sahibi kim, nereli? Fatih Ayhan kim?

Yunus Marketler Zinciri MKE Ankaragücü ile yaptığı sponsorluk anlaşmasından sonra merak konusu oldu. Peki, Yunus Market kimin, sahibi kim, nereli? Fatih Ayhan kim?
Yunus Market kimin, sahibi kim, nereli? Fatih Ayhan kim?

Yunus Marketler Zinciri ile MKE Ankaragücü forma sponsorluk anlaşması yaptı. Eryaman Stadyumu’nda gerçekleşen imza töreninden sonra Yunus Marketler merak konusu oldu. Peki, Yunus Market kimin, sahibi kim, nereli? Fatih Ayhan kim?

 YUNUS MARKET KİMİN? 

Ticari geçmişi 1989 yılına uzanan Yunus Market “Yunus Marketler Zinciri” adıyla market sektörüne girişi ise 1995 yılında olmuştur. Yunus Marketler asıl büyüme eğilimini 1998’de Ankara Etimesgut mağazasıyla gerçekleştirmiştir. Yunus Marketler Zinciri’nin sahibi Ayhan ailesidir.

 YUNUS MARKET SAHİBİ KİM NERELİ? 

Perakende sektörüne 1995 yılında girip 1998 yılında büyümeye başlayan Yunus Marketler Zinciri’nin sahibi tek kişi değil bir ailedir. Ayhan ailesi tarafından kurulan Yunus Marketler Ankara merkezlidir. Şirketin pozisyon bilgileri ise, Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Ayhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Adnan Ayhan ve Yunus Ayhan, Genel Müdürü (CEO) ise Fatih Ayhan olarak bilinmektedir.

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 FATİH AYHAN KİM? 

Yunus Marketler Zinciri ile MKE Ankaragücü sponsorluk anlaşmasına Yunus Marketler tarafından imza atan Fatih Ayhan merak konusu oldu. Fatih Ayhan Yunus Marketler Zinciri’nde Genel Müdür (CEO) olarak görev yapıyor. Fatih Ayhan aynı zamanda Ankara merkezli Yunus Marketler Zinciri’nin kurucu ailesi ve sahibi olan Ayhan ailesinin de bir üyesidir.

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