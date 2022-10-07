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‘Z Kuşağı’ ismi verilen patentli marka, öğrencilerin motivasyon kaynağı oldu

Balgat Aliye Yahşi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yiyecek-İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri butik çikolata üreterek kendi markasını oluşturdu. Z Kuşağı ismi verilen patentli marka, öğrencilerin motivasyon kaynağı oldu.
‘Z Kuşağı’ ismi verilen patentli marka, öğrencilerin motivasyon kaynağı oldu

Balgat Aliye Yahşi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek-içecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri butik çikolata tasarlayarak kendi markasını oluşturdu. Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Mehmet Dalyan ile butik çikolata üretimi hakkında konuştuk. Dalyan, “Okul olarak patentini aldığımız bir markamız var. İsmi: Z Kuşağı. Çocuklar hem üretip hem de onu insanların gördüklerini veya alıp yediklerini gördükleri zaman inanılmaz mutlu oluyor. Kendi ürettiklerini sunmaları ayrı bir mutluluk ve zevk veriyor. Onların motivasyonunu diri tutuyor” dedi.

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“YARARLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM” 

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Mehmet Dalyan, “Ben halihazırda yaklaşık 29 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Öğretmenlikten önce de sektörde yurt içi ve yurt dışı olmak üzere uzun yıllar çalıştım. Asıl işim zaten aşçılık. Bu işi gerçekten çok seviyorum. Sevdiğiniz işi yapınca öğretirken de sıkılmıyorsunuz. Bu sevgiyi de çocuklara çok rahat aşıladığımızı, öncelikle okulda yaptığımız uygulamaların öğrenciler için çok yararlı olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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 PATENTLİ Z KUŞAĞI 

“Çikolata başlı başına zaten bir mutluluk kaynağı” Diyen Dalyan, öğrencilerin çikolata üretimi kelimesini duyduktan sonra mutlu olup, heveslendiklerini kaydetti. Dalyan, “Gerek kaymakamlık gerekse de milli eğitim bakanlığı bize bu konuda çok destek oldu. Çocuklar hem üretip hem de onu insanların gördüklerini veya alıp yediklerini gördükleri zaman inanılmaz mutlu oluyor. Kendi ürettiklerini sunmaları ayrı bir mutluluk ve zevk veriyor. Biz çok keyifliyiz çocuklar çok mutlu. Öğrencilerimle ve öğretmen arkadaşlarımla çok güzel bir ekip oluşturduk. Şu an özellikle kamu kurumlarına satış yapıyoruz. Son zamanlarda fuar gibi etkinliklerle kendimizi duyurmaya çalışıyoruz. Markamızın adı da Z Kuşağı onunda patentini almış bulunuyoruz. Açıkçası ilerlemek istiyoruz. Hem seri bir şekilde üretim hem de çocuklara bu konuda çikolata üretimi eğitimi vermeye çalışıyoruz” dedi.

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BİREBİR YAPABİLİR HALE GELDİLER

“Burada çikolata eğitimi vermemizin hikayesi şu şekilde oluştu” diyerek çikolata üretiminin hikayesini anlatan Dalyan, “Eski mezun öğrencimiz Selin Boyacıoğlu bir gün beni ziyaret etti. Gastronomi mezunu olduğunu dile getirdi. Ben dedi ‘gastronomi bitirdim, yurtdışında çikolata eğitimi aldım’ bunu söylediği zaman benim kafamda bir fikir oluşmuştu. Ona bu fikri sunduğumda severek yardımcı olacağını söyledi. Şu an bizimle Acaba dedim bu çikolata işini çocuklara öğretebilir miyim? Gerekli fikir alış-verişlerini tamamladıktan sonra mezun olan arkadaşımızla bir yola çıktık ve bir buçuk yıldır bu işin içerisindeyiz ve öğrencilerimizin 45-50 tanesi şu an bu işi birebir yapabilecek kapasiteye erişti” şeklinde konuştu.

whatsapp-image-2022-10-07-at-11.53.24-(2).jpeg BÜTÜN EMEK ÖĞRENCİLERİN 
Dalyan, Çikolata markası olarak Z Kuşağı ismini seçmelerinin nedenlerini ise şu şekilde dile getirdi: “Bir gün müdürümüz Cem Yaşar İpin, müdür yardımcımız Özgür Kılıçlı, şu an emekli olan mezun öğrencimizi yetiştiren Şadiye Aydın hocamız, Alan öğretmenlerimiz Ayşenur Güven, İlker Karaoğlu ve logomuzun tasarımını yapan Bilişim Alanı Alan Şefimiz Hamide Körpe hocamız ile bir araya geldik. Nasıl bir marka oluşturabileceğimize dair istişare yaptık. En son bu isme karar verdik çünkü bu üretimi yapan Z kuşağı. Dolayısıyla bizde bu isimden esinlenerek bu isimde karar kıldık. Çok da ses getirdiğini düşünüyorum ve orijinal bir marka olduğunu düşünüyorum. Biz sadece bu işin organize kısmında, yönlendirme kısmında bulunuyoruz. İşin mutfağında öğrencilerimiz var. Bütün emeği onlar veriyor” ifadelerini kullandı.

HOBİ DEĞİL MESLEK İÇİN EĞİTİM 

Dalyan, çikolata üretiminin milli eğitim kitapları içerisinde özel bir ders olarak yer almadığını pastacılık eğitimi içerisinde eğitiminin verildiğini vurgulayarak, “Çocuklar burada çikolata üretimini hobi olarak değil daha çok işi öğrenip, meslek edinmek için kullanıyorlar. Çoğu şu anda mezun olduklarında çikolata alanında kendilerini geliştirmek istiyor. Bu alanda uzmanlaşmak istiyorlar. İleride bu bölüm için akademik bir alan oluşturmayı düşünüyoruz ama daha yolu var” şeklinde konuştu.

whatsapp-image-2022-10-07-at-11.53.24-(6).jpegMOTİVASYON ARTIRIYOR 

“Normalde Türkiye’de bildiğim kadarıyla butik çikolata üretimi yapan üç tane okul var” ifadesini kullanan Dalyan, “Bizde bu üç okuldan biriyiz. Çikolata üretimi yapmaya başladıktan sonra meslek, düz ve özel liselerden buraya geçiş yapan, çikolata üretimini öğrenmek isteyen öğrenciler oldu. Özellikle bu senenin başında okulumuza normalin üstünde nakille öğrenci geldi. Çoğu ilk geldiğinde ‘Hocam çikolatayı ne zaman yaparız?’ diye soruyor. Çocuklar buraya çikolata için geliyor bu durumda çocukların motivasyonunu diri tutuyor” diye konuştu.

 DAHA İYİ YERLERE GELECEĞİZ 

Dalyan, “Biz mutluyuz. Öğrencilerimiz mutlu. İlk başladığımda bu noktaya geleceğimizi düşünmedim. Daha çok hobi gözüyle bakmıştım. Şu an çok güçlü bir noktaya geldik. Öğrencilerimizin azim ve kararı bizi ileriye taşıdı, taşımaya da devam edecek. Onlara çok inanıyorum” diyerek konuşmasını noktaladı. 

Buket Beslen\ İLKSAYFA-
 

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