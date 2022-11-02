Günümüzde doğum yıllarına göre insanlar kuşaklara ayrılıyor ve bu kuşaklar gündemde yer alıyor. Peki, Z kuşağı ne demek, hangi yılları kapsar, özellikleri nedir? Y kuşağı hangi yılları kapsar?

Teknolojinin içine doğan nesil olarak söylenen Z kuşağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Z kuşağı ne demek, hangi yılları kapsar, özellikleri nedir? Y kuşağı hangi yılları kapsar? Tüm cevapları sizin için derledik.

Z KUŞAĞI NE DEMEK?

Z kuşağı kısa haliyle “Gen Z”, Y kuşağının sonrasını kapsıyor ve halk arasında ‘zoomer’ olarak biliniyor. İnsanlar Z kuşağını genel olarak 1990 ve sonrasında doğan bireyler olarak tanımlıyor. Küçüklüklerinden itibaren internete ve dijital çağa ayak basan Z kuşağı ilk sosyal nesildir. Z kuşağı aynı zamanda akademik yazılarda “dijital yerliler” olarak da biliniyor.

Z KUŞAĞI HANGİ YILLARI KAPSAR?

Z kuşağını Oxford Sözlüğü, 1990’ların sonlarında veya 21. yüzyılın başlarında doğan nesil olarak tanımlıyor. Oxford Learner's Dictionaries ise Z kuşağını 90’ların sonuyla 2010’ların başı arasında doğan insanlar olarak açıklıyor.

Pew Araştırma Merkezi Z kuşağı için başlangıç doğum yılını 1997 olarak kabul ediyor ve 2012 yılını da geçici olarak bitiş noktası olarak kullandığı biliniyor. Ayrıca Statistics Canada da Pew Araştırma Merkezi’ne atıf yaparak Z kuşağını 1997’den 2012’ye kadar olan dönemde doğanlar olarak tanımlıyor.

Z KUŞAĞI ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Öncelikler Z kuşağının elektronik cihazlarda ve sosyal medya ortamında çok fazla zaman geçirdiklerini belirmeliyiz. Bireysel özgürlüklerine çok düşkün olan bu kuşak dijital ortamlara aşina oldukları için bütün ülkeler ve dünya hakkında fikir edinme özelliğine sahip. Ayrıca bu özellikleriyle farklı kaynaklara kolay ulaşabildikleri için analitik düşünme konusunda da iyiler. Z kuşağı hızlı tüketim toplumunun ortasına doğduğu ve hızlı tüketimi benimsedikleri için dizi, kitap ve gezi gibi herhangi bir şeyden kolayca sıkılabiliyor. Son olarak özgüvenleri yüksek ve oldukça rekabetçi bireylerdir.

Y KUŞAĞI HANGİ YILLARI KAPSAR?

Z kuşağından hemen önce gelen ve X kuşağından sonra gelen Y kuşağına ‘milenyumlar’ da deniyor. Popüler medya ve araştırmacılar Y kuşağını 1980’ler ile 1996 yılları arasında doğanlar olarak tanımlıyor.

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