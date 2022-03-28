Zafer Partisi Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Halk Çalıştayı’nda konuşan Ankara İl Başkanı Tuğba Demirbağ, “Ankara'da yaşayan vatandaşlarımızla kurduğumuz sağlıklı iletişimin ve dayanışmanın etkilerini zaman içinde göreceğiz” dedi.

Zafer Partisi Ankara İl Başkanlığı, ‘Halk Çalıştayı’ gerçekleştirdi. İl Başkanlığı binasında geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen çalıştay Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcıları Dr. Lütfü Şahsuvaroğlu, Yaşar Asiler, Doç. Dr. Tuğrul Kıhtır, Dr. Aslan Yaman, Genel İdare Kurulu Üyesi Canan Çakır ile çok sayıda il ve ilçe yöneticisi, davetlinin katılımı ile gerçekleştirildi.

“SORUNLARI DİLE GETİRECEĞİZ”

Zafer Partisi’nin ilkini gerçekleştirdiği Halk Çalıştayı’nda konuşan Zafer Partisi İl Başkanı Tuğba Demirbağ, “Ankara İl teşkilatı olarak tüm kadrolarımızla yoğun bir çalışma içindeyiz. Ankara'da yaşayan vatandaşlarımızla kurduğumuz sağlıklı iletişimin ve dayanışmanın etkilerini zaman içinde göreceğiz. Ankara'da fark yaratarak büyüyecek ve halkımızın sorunlarını her platformda dile getirmeye devam edeceğiz” dedi.

Çalıştayda Genel Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Tuğrul Kıhtır, Dr. Aslan Yaman ve Dr. Lütfü Şahsuvaroğlu da birer konuşma yaptı, ülke gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundular. Ankara İl Başkanlığı sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan çalıştay dilek ve temennilerle sona erdi.

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