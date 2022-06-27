Zamlara karşı komisyon talebi

TAİF Genel Başkanı Hüseyin Taklacı Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile görüştü. Birçok üründe ihracatın yasaklanmasına rağmen, fiyatların artmaya devam ettiğini belirten Taklacı, “Zamlar esnafı zorluyor. Konu ile alakalı komisyon kurulmasını istiyoruz” dedi.

Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkârlar Federasyonu (TAİF) kendisine bağlı 148 meslek odasının temsilcisi olarak Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile görüştü. TAİF Genel Başkanı Hüseyin Taklacı, MDF ve sunta başta olmak üzere, sünger, hırdavat malzemeleri, döşemelik malzemeler gibi ürünlere gelen zamlardan dolayı esnafın zorda olduğunu belirterek, “Birçok üründe ihracatın yasaklanmasına rağmen, fiyatlar artmaya devam ediyor. Konu ile alakalı komisyon kurulmasını istiyoruz” dedi.

“ZAMLAR ESNAFI ZORLUYOR”

TAİF Genel Başkanı Hüseyin Taklacı, ülke çapında mobilyacılar odası başkanları ile birlikte Bakan Mehmet Muş’u ziyaret ederek, sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini aktardı. Başkan Taklacı; özellikle mobilya hammaddesi olarak kullanılan MDF ve sunta başta olmak üzere, sünger, hırdavat malzemeleri, döşemelik malzemeler gibi ürünlere gelen zamlardan dolayı esnaf ve sanatkârların yaşadığı sorunlardan bahsetti.

İHRACAT YASAK FİYATLAR YİNE DE ARTIYOR

Genel Başkan konu ile alakalı komisyon kurularak konunun irdelenmesi gerektiğini ihracatın yasaklanmasına rağmen, fiyatların artmaya devam ettiğini belirtti. Hüseyin Taklacı ayrıca, nace kodlarında ki eksiklerden, boyacı esnafların yıpranma payından, çıraklığın SGK başlangıcı sayılması gibi birçok konuyu aktardığı gibi rapor halinde de bakanlığa sunuldu.

MUŞ, “İNCELENECEK”

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, konunun gerektiği gibi inceleneceğini hassas bir dönemden geçildiğini, dünya da bir çok ülkede resesyon beklendiğini, ancak yapılan çalışmalarla zamanla bu sorunların tamamının halledileceğini söyledi. Genel Başkan Hüseyin Taklacı ve yönetim kurulu Bakan Muş’a ilgi ve alakaları için teşekkür etti.

Emrah Özcan/ İlksayfa