Zamlarla birlikte bu yıl kışlık kıyafetler cep yakıyor

Uzun yıllardır forma ve konfeksiyon üzerine çalışan Seyfettin Düzen mesleği ve kışlık kıyafetlerin pahalılığına dikkat çekerek, “Bu sene kışlık kıyafet fiyatları cep yakıyor” dedi.

Kendini bildiğinden beri bu mesleğin içinde olduğunu belirten Seyfettin Düzen, konfeksiyon ve forma üzerine kurulan işletme mesleğini üç kuşaktır devam ettirdiklerini söyledi. 1974 yılından bu yana faaliyet gösteren işyerinin yetkilisi olan Düzen gazetemize konuştu. Düzen, “Dedemden babama kalan bu mesleği ben de babamdan devraldım. Yıllardır bu meslekteyim ama bu sene mont fiyatları çok yüksek biz bile şaşırıyoruz artık. Kışın soğuktan korunmak için termal ve yün içerikli kumaşlar tercih edilirse daha iyi bir koruma oluşturulabilir. Tekrar çocukluk yıllarıma yani mesleğe başladığım zamana dönsem bu meslek dalları üzerinden devam eder yine esnaf olurdum” ifadelerini kullandı.

“BİZ BİLE ŞAŞIRIYORUZ”

Ülkemizin başkenti gibi İç Anadolu kesimlerinde kışların çetin ve soğuk geçtiğine dikkat çeken Düzen, “Bu sene mont fiyatları çok yüksek biz bile şaşırıyoruz artık. Gelen müşterilerimiz de doğal olarak fiyatlardan şikâyetçi oluyor. Biz de müşteri ile aramızdaki dengeyi kurmakta zorlanıyoruz. Bu sene kışlık kıyafet fiyatları cep yakıyor. Çocuk montları bile 350 TL’den başlayıp 2000 TL’ye kadar yükseliyor. Fiyatların düşmesi için belki devlet vergiye bir indirim getirebilir. Eğer giyimde vergi indirimi olursa ben fiyatların biraz daha düşeceğine inanıyorum” diye konuştu.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Vatandaşların mont veya kaban alırken içlerinin elyaf ve polar olmasına dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Düzen sözlerine, “Kışın soğuktan korunmak için termal ve yün içerikli kumaşlardan tercih edilirse daha iyi bir koruma oluşturulabilir. Kışın özellikle üşütme durumunda en önemli uzuvlarımızdan biri olan ayaklarımızı koruyabilmek için kaliteli çorap giymemiz gerekiyor. Ayrıca hem ayak sağlığımız için hem de soğuklardan korunmak için pamuklu havlu çorap ve çift tabanlı yün içerikli çoraplar almaya özen gösterilmeli” şeklinde devam etti.

“EMEK SARF ETMEDEN OLMAZ”

İşini yıllardır severek yaptığını vurgulayan Düzen, “Tekrar çocukluk yıllarıma yani mesleğe başladığım zamana dönsem bu meslek dalları üzerinden devam eder yine esnaf olurdum. Mesleğimin en iyi yanı müşterilerle kurulan iletişim diyebilirim. Çünkü yeni insanlar tanımak hatta bazen dost edinmek ve insanlarla güler yüzlü konuşmak hoşuma giden bir durum. Mesleğimde en zorlandığım konu ise çok uzun çalışma saatleri olması. Bu durum tüm esnaflar için geçerli tabi ama bizim çalışma saatlerimiz özellikle bayram arifelerinde ve mevsim geçişlerinde çok artıyor. O dönemlerde özellikle fiziksel olarak çok yoruluyoruz. Fakat şunu da söylemek gerekir ki bu meslekte emek sarf etmeden iyi yerlere gelemezsiniz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Enes Boyacı / İLKSAYFA