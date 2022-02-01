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Zehra Meva bebek için 30 milyon 250 bin TL bağış toplandı

Ankara İtfaiyesi personeli Musa Kalınsazlıoğlu’nun SMA  hastası kızı 21 aylık Zehra’nın tedavisi için başlatılan yardım kampanyasında 30 milyon 250 bin TL toplanarak, hedefe ulaşıldı. Şimdi sıra tedavide. Zehra bebek tedavi için ABD’ye gidiyor.
Zehra Meva bebek için 30 milyon 250 bin TL bağış toplandı

Ankara Büyükşehir Belediye İtfaiyesi personeli Musa Kalınsazlıoğlu’nun SMA  hastası kızı 21 aylık Zehra Meva’nın tedavisi için başlatılan yardım kampanyasında 30 milyon 250 bin TL toplanarak, hedefe ulaşıldı. Şimdi sıra tedavide. Zehra bebek tedavi için haftaya ABD’ye gidiyor.

Çocuğu SMA hastası olan ailelerin tedavi masrafları için başlattığı kampanyalarda hayırsever vatandaşlarla aileler arasında aracılık görevi üstlenmesiyle bilinen ABB, itfaiye personeli Musa Kalınsazlıoğlu’nun kızı için başlatılan yardım kampanyasına da destek vermişti. 

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30 MİLYON 250 BİN TL BAĞIŞ TOPLANDI
Ankara İtfaiyesi personeli Musa Kalınsazlıoğlu’nun Valilik’ten izin alarak SMA’lı 21 aylık kızı Zehra Meva bebek için 7,5 ay önce başlatılan bağış kampanyası sona erdi. Kampanya ile 30 milyon 250 bin TL para toplanırken, Ankara İtfaiyesi Merkez İstasyonu’nda kampanyaya gönül veren yaklaşık 300 gönüllü ve itfaiye personeli aileyle bir araya geldi. Duygusal anların yaşandığı buluşmada “Papatyalar solmasın, Zehra Meva ve tüm SMA2 hastası çocuklar sağlıkla yaşasın” teması ve “Zehra Meva Kazandı” sloganıyla gökyüzüne rengarenk balonlar bırakıldı.

HAFTAYA ABD’YE UÇUYOR
Ankara İtfaiyesi’nde yaşanan mutluluğa ortak olma sevincini yaşadıklarını vurgulayan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, düşüncelerini şöyle dile getirdi: “İtfaiye teşkilatı mensuplarımızdan Musa Kalınsazlıoğlu’nun dünya güzeli kızı Zehra Meva’nın SMA tip 2 hastası olduğunu öğrendikten sonra 7,5 aylık bir kampanya sonucunda kampanyamızı tamamladık. Bu nedenle bir balon uçurtma şenliği düşündük. Kısmet olursa haftaya Zehra Meva kızımız tedavisi için Amerika'ya uçacak. Sağlıklı bir şekilde döneceğine inanıyoruz. Bu kampanyanın başından sonuna kadar bize destek olan Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş başta olmak üzere STK’lar, gönüllüler ve itfaiye teşkilatımızın tüm mensuplarına çok teşekkür ediyoruz, bizi yalnız bırakmadılar.” 

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AİLEDEN TÜM GÖNÜLLÜLERE TEŞEKKÜR
Baba Musa Kalınsazlıoğlu ile anne Rabia Kalınsazlıoğlu da kampanya süresince zor günler geçirdiklerini ama gönüllüler sayesinde zoru başardıklarını anlattılar. Baba Musa Kalınsazlıoğlu şunları söyledi: “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Başkanımız ve tüm gönüllülere öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir derdimiz var dedik İtfaiye Daire Başkanımıza. ‘Derdiniz derdimizdir, kampanyayı hep beraber sürdüreceğiz’ dedi. Kampanyanın başından sonuna kadar hep bizim yanımızdaydı. İlacın meblası çok yüksekti onu biz karşılayamazdık. Kampanyayla toplandı, emek sarf edildi. İlacını aldıktan sonra sadece ilacı almakla bitmiyor, fizik tedavi olsun, sağlıklı beslenme olsun, hepsi bu dairenin içerisinde. Sizlerin de dualarıyla birlikte bu engelleri aşacağız. Şükran dileklerimi sunuyorum. Çok mutluyuz, Zehra Meva inşallah ilacına kavuşacak.”

ALLAH HERKESTEN RAZI OLSUN
Anne Rabia Kalınsazlıoğlu da “Zehra Meva’ya 1 yaşındayken SMA tip 2 teşhisi konuldu. Yurt dışında bir gen tedavisi görmesi gerekiyor hayatına bağımsız devam edebilmesi için. Dünyanın en pahalı ilacı bu. 2 milyon 200 bin dolar yapıyor. Valilikten izin alarak bir kampanya yürüttük. Bize destek veren çok insan oldu. Herkes elinden geleni yaptı. 7,5 ayda bu bir başarıdır çok büyük bir rakam toplandı. Allah herkesten razı olsun, hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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“KURTARMA OPERASYONU” OLARAK GÖRDÜK
Kampanyanın başkanlığını yürüten Hüseyin Gürçay da Ankara İtfaiyesi’nin öncülüğünde gerçekleştirilen kampanyanın büyük ses getirdiğine dikkat çekerek, “Biz SMA hastalığını Zehra Meva ile öğrendik. Daha önce bu hastalık nasıl bir hastalıktır bilmiyorduk. Haberlerde izlerdik, dinlerdik ve üzülür geçerdik ama ailemizden bir parçamız olduğunu da duyduğumuzda bizler itfaiyeci olduğumuz için direkt operasyonlardan bir kurtarma operasyonu dedik buna da startı tam da buradan İtfaiye Daire Başkanlığından verdik. Ben buradan ailemizin en büyüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a bize verdiği katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum ve onun nezdinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Genel Koordinatörü Sayın Volkan Memduh Gültekin’e canı gönülden teşekkür ediyorum. İtfaiye Daire Başkanımız Salih Kurumlu, tüm meslektaşlarımız, bu işe gönül veren Türkiye ve Avrupa’daki tüm gönüllülerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Zehra Meva’nın uçaktan yürüyerek geldiği günleri dört gözle bekliyor olacağız” dedi.

İLKSAYFA-

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