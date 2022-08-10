Zincir marketler haksız rekabet ortamı oluşturuyor 

Ankara Bakkalları Dayanışma ve Geliştirme Derneği zincir marketlerin haksız rekabet oluşturduğu ve bakkallara sahip çıkılmadığı gerekçesiyle basın açıklaması gerçekleştirdi

Ulus Atatürk Heykeli önünde Ankara Bakkalları Dayanışma ve Geliştirme Derneği, zincir marketlerin haksız rekabet oluşturduğuna, bakkalların mağdur duruma düşürülmesine dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını gerçekleştiren Dernek Başkanı Ramazan Yalçın, “Perakendecilik sektöründe haklarının en çok ihlal edildiği sektör bakkal sektörü. Mağduriyetimizi dile getirmesi gereken odalar dile getirmiyor. Bu sebeple dükkânlarımızı kapatarak sesimizi duyurmak istedik. Bakkallara sahip çıkılması gerektiğini düşünüyoruz. Bir an önce perakendecilik yasasının çıkmasını istiyoruz” dedi.

TEK FRENLEYİCİ GÜÇ

Ramazan Yalçın, “Perakende zincirinin fert bazında en küçük, sektör bazında en büyük oyuncusu olan bakkalların taleplerini aktarmak için buraya geldik. Bakkallar gıda, perakende sektöründe önü alınmaz hiper enflasyonun tek frenleyici güç olabilme imkânına sahiptir. Bu sektörün pasif hale getirilmesi hem bakkalların hem de milletimizin mağduriyet yaşamasına sebep olmaktadır” ifadelerini kullandı.

“AĞIR BİR KAMBURDAN FARKSIZ”

“Küçük esnaflar, dört zincir market beş üretici firmanın vicdan ve merhametine bırakılmaktadır” diyen Yalçın, “Esnaf odaları, esnafa hizmetten çok kendi kurdukları kadrolarla faydasız ve esnafın sırtında ağır bir kamburdan farksız hale gelmişlerdir” diyerek sözlerine devam etti.

ALGI YARATILIYOR

Yalçın, “Firmaların zincir marketlerle yaptıkları işbirliği ile zam üstüne zam yapılırken, milletimize ucuz olarak gösterilmek isteniyor. Bu maksatla marketler aynı ürünün düşük gramajını üreterek zincirlerde ürün ucuz, bakkallarda pahalı algısı yaratılıyor. Hâlbuki gramajlarla oynanıyor. Halk bunun farkında değil” şeklinde konuştu.

İŞ ORTAKLARI

Yapılan algılarla ve oyunlarla üretici firmaların ve zincir marketlerin profesyonelce çalıştıklarını dile getiren Yalçın, “ Sonuç olarak esnafa sahip çıkması gereken odalar, servetine servet katan üretici firmalar, her yerde mantar gibi çoğalan zincir marketler ve buna müsaade eden yöneticiler bu oyunda iş ortağıdır” dedi.

HALKI BAKKALLARLA YÜRÜMEYE DAVET ETTİ

Yapılan basın açıklamasında halk ile bakkalların el ele olması gerektiğini vurgulayan Yalçın, “Halkımızı bu zor zamanda milletimizle ve milletin içinden gelen bakkallarla yürümeye davet ediyoruz. Bakkal esnafı 17 saat çalışıp, evine ekmek götürmek zorunda olan emekçilerdir. Bakkallara sahip çıkmamak sermayeye beyaz bayrak sallamak demektir” ifadelerini kullandı.

PERAKENDECİLİK YASASI

Yalçın, “Perakendecilik yasası uzun süre mecliste bekletilmesine rağmen halen bir sonuç çıkmadı. Yetkili merciler tarafından perakendeciler yasasında, Bağ-Kur mağduriyetinin düzeltilmesine, kira stopajından vergilerin yapılandırılmasına kadar birçok başlık hallolmayı bekliyor. Bu yasanın bir an önce yürürlüğe girmesini talep ediyoruz” açıklamalarında bulundu.

TALEPLER

Yalçın, dört ay önce seslerini duyurmak ve taleplerine cevap alabilmek için kurulan derneğin, taleplerini gazetemize şu şekilde aktardı; “Zincir marketler her yere açılmamalı, hiper ve süper marketlerde ekmek ve tütün ürünleri satılmamalı, BAĞ-KUR’larımız kabul edilir bir seviyeye çıkarılmalı, çok hızlı artan fiyatlar bir an önce frenlenmeli, vergilendirmede yapılanmaya gidilmeli ve tabii ki de bu yasa acilen çıkması lazım.”

Buket Beslen: İlksayfa

