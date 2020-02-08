100 BİN YENİ SOSYAL KONUT PROJESİ ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi” 15 Ocak 2020 tarihinde sona erdi.

100 bin konut projesi çekilişi ne zaman? 100 Bin Konut Projesi kura sonuçları nereden öğrenilir?

Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun, Türkiye genelinde inşa edilecek proje kapsamında vatandaşların konut finansmanı hem kamu hem de katılım bankaları tarafından sağlanacak. İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi için başvurular 16 Aralık 2019'da başlayıp 15 Ocak'ta sona erdi.

100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne 1 milyon 211 bin 518 kişi başvurdu. Projeye en çok başvuru İstanbul'dan geldi. İstanbul'dan 375 bin 953, İzmir'den 75 bin 288, Gaziantep'ten 69 bin 686, Bursa'dan 56 bin 142 ve Ankara'dan 18 bin 38 kişi başvuruda bulundu.

100 bin konut projesi kura çekilişi ne zaman yapılacak?

1 milyon 211 bin 518 kişi başvurduğu 100 Bin Sosyal Konut Projesi 15 Ocak'ta sona erdi. Projeye başvuruda bulunan vatandaşlar TC Kimlik numarası ile sonuçları Toplu Konut İdaresi’nin belirlediği sistem üzerinden kolayca sorgulayabilecekler. TOKİ kura sonuçlarının 28 Şubat 2020 tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

100 Bin Konut Projesi kura sonuçları nereden öğrenilir?

TOKİ kura sonuçlarının 28 Şubat 2020 tarihine kadar Kura sonuçları açıklanması beklenen 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi kura sonuçları https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.

gazeteilksayfa.com