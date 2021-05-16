1000 yetim çocuğa giysi yardımı

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Ramazan ayında başlattıkları “Bir Tebessümleri Yeter” kampanyası ile 1000 (bin) yetim çocuğun giysi ihtiyaçlarını karşıladı.

‘’Bir Tebessümleri Yeter’’ sloganıyla yola çıkan AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı Ramazan ayı programları çerçevesinde toplamda 1000 (bin) yetim çocuğun; tişört, gömlek, pantolon, ayakkabı gibi giysi ihtiyaçlarını karşılayarak yüzlerinde tebessüm oluşmasını sağladılar.

Ankaralı bir hayırsever vatandaşın AK Gençlik Ankara ailesine kapılarını açtığı depoyu, teşkilat mensupları yetim çocuklar için yapılan kampanya ile giysiler ve oyuncaklarla donatarak farkındalık oluşturdular. AK Parti Gençlik Kolları teşkilatında gönüllü olarak emek veren onlarca genç, depoyu minik yetimleri ağırlayacakları şekilde balon ve çeşitli süslerle hazır hale getirdi. 3 gün süren programda her gün 250 kadar yetimin toplamda ise 750 minik yüreğin giydirilmesini sağladılar.

“Bizzat evlerini ziyaret ederek 250 yetim kardeşimize ulaştık”

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız, “Ramazan ayı faaliyetleri kapsamında yaptığımız birçok program içerisinde en çok önemsediğimiz faaliyetimiz olan “Bir Tebessümleri Yeter” kampanyamız ile 1000 (bin) minik yetim kardeşimize ulaştık. Altındağ ilçemizde bir hayırsever vatandaşımız tarafından bizlere sunulan depoyu süsleyerek 750 kardeşimize ulaştık, akabinde AK Gençlik Ankara teşkilatımıza gönül vermiş arkadaşlarımız ile bizzat evlerini ziyaret ederek 250 yetim kardeşimize ulaştık ve elbise ihtiyaçlarını karşıladık. Allah’ın izniyle toplamda 1000 (bin) yetim kardeşimize tebessüm olduk“ dedi. Kampanyaya destek veren herkese teşekkür eden Gençlik Kolları Başkanı Yıldız sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu kampanyamızda minik yetim kardeşlerimize ulaşmamızı sağlayan Vefa Sosyal Destek ekiplerine ve maddi olarak desteklerini esirgemeyen tüm Ankaralı hemşerilerimize cani gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Kampanyamız için cansiperane durmaksızın çalışan tüm AK Gençlik Ankara ailesini de yürekten kutluyorum. Yetim kardeşlerimizin bir tebessümleri yetti…”