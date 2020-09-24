Ankara Kalkınma Ajansı, Başkent’teki çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sunulan 11 farklı projeye destek verecek.

Ankara Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Teknik Destek Programı’nın 4. dönem başvurularına ilişkin değerlendirme sonuçları açıklandı. Yapılan değerlendirme sonucunda Ankara’daki çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sunulan 11 farklı proje desteklenme kararı alındı. Desteklenecek projeler içerisinde Ankara Valiliği, Gölbaşı Belediyesi, Kalecik Belediyesi, Bala Belediyesi ve ASKİ tarafından sunulan vizyon projeler de yer alıyor.

DEĞERLENDİRME UZMANLARCA YAPILDI

2020 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Temmuz - Ağustos (4. Dönem) döneminde Ankara Kalkınma Ajansı ’na sunulan teknik destek başvurularının ön incelemesi ve nihai değerlendirmesi; Başvuru Rehberi’nde yer alan, ön inceleme kontrol listesinde ve nihai değerlendirme tablosunda belirtilen ölçütlere uygun olarak değerlendirme komisyonu üyeleri tarafından yapıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, başarılı bulunan 11 proje 2020 Yılı Teknik Destek Programı Rehberi’nde yer aldığı şekliyle desteklenmesi uygun bulundu.

DESTENLENMEYE HAK KAZANAN 11 PROJE

2020 Yılı Teknik Destek Programı 4. Dönem Desteklenmeye Hak Kazanan Projeler şöyle:

-Ankara Valiliği: Sosyal Gelişim Mesleki Gelişim

- Gölbaşı Belediye Başkanlığı: Gölbaşı Tarım Turizmi Yol Haritasının Oluşturulması

-Kalecik Belediye Başkanlığı: Mekansal Kümeler Perspektifinde Kalecik İlçesi Kalkınma Vizyonu

-Bala Belediyesi: Yerel İdarelerde İhale Mevzuatı Eğitimi

-Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ): Su Hayattır

-Ankara Fen Lisesi: Eğiticiler İçin İleri Kodlama ve Temel Elektronik ile Proje Odaklı Düşünme Eğitimi

-Kahramankazan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü: Eğitim Teknolojileri ve Web 2.0 Araçlarının Kullanımı

- Yenimahalle Bilim Sanat Merkezi: BİLSEM’de Web 2.0 Araçlarının Kullanımı Eğitimi

-Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği: Turnacıbaşından Destek Eğitim Odası Öğretmenine Üstün Yetenekli Çocuklar Eğitici Eğitimi

- Çamlıdere Halk Eğitim Merkezi: Çamlıdere Yerel Kalkınma Mesleki Eğitim Atölyesi Eğitimci Eğitimi

-Altınokta Körler Derneği Genel Merkezi: Benim de Bir Projem Var

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-