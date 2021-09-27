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20 bin kişi ziyaret etti

Üreğil Millet Bahçesi’nde TÜBİTAK’ın 4007 projesi çerçevesinde gerçekleşen Bilim Yolculuğu-2 etkinliğini 20 bin bilim meraklısı ziyaret etti. 
20 bin kişi ziyaret etti

49 farklı atölyede 1453 etkinliğin gerçekleştiği programda Mamaklılar hem yeni teknolojileri yerinde görme şansını yakaladı hem de düzenlenen çeşitli etkinliklerle keyifli dakikalar geçirdi.
3 gün boyunca ziyaretçilere açık olan Bilim Yolculuğu-2 etkinliğinin kapanış günün de ise bilgi ve deneyimlerini gelecek nesillere aktaran akademisyen ve uzmanlara katılım belgesi Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel tarafından verildi.

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Geleceğimiz emin ellerde

Öğrenmeye istekli merak eden araştırmacı genç beyinlerin yetişmesine katkı sağlayan etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini ifade eden Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Her zaman eğitimin ve eğitimcinin yanındayız. Biliyoruz ki bir milletin geleceği, okumuş ve kendini geliştirebilmiş bir toplumun gençlerine bağlıdır. O gençlerde bu etkinliğimize gösterdikleri yoğun katılım ile bizlere 
geleceğin ne kadar emin ellerde olduklarını gösterdiler” dedi.

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