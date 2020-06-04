Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, normalleşme sürecinin başlaması ile insanların kendilerini sokaklara atmalarına tepki gösterdi.

Koronavirüs salgınında 'normalleşme' süreci başlarken, Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, bu sürece temkinli yaklaşılması gerektiğini belirterek, dışarıda insanların rahat rahat dolaşmasına isyan etti.

RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası programına konuk olan Şenol, "Bugün caddeler insan kaynıyordu. İnsanlara deli misiniz, şaka mı yapıyorsunuz demek istiyorum. Bir hekim olarak 3 aylık emeğimizin boşa gittiğini hissediyorum" dedi.

Şenol, programda özetle şunları söyledi:

"VİRÜS BİR YERE GİTMEDİ"

"Biz evimizde oturuyoruz diye virüs bir yere gitmedi. Bizimle buluşmak için hazır bekliyor. Dışarıya çıktığımız anda ya da kalabalığa girdiğimiz zaman başımız derde girecek.

Ben Ankara’da yaşıyorum ve bugün Tunalı Hilmi ve Bahçelievler’de gündüz bu saatte ilk defa uğruyorum. 3 aydır ev ve işimden başka bir yere gitmiyorum. Gördüğüm manzara çok ürkütücüydü. Çok kızgınım. İnsanların bu sürecin bu şekilde gidemeyeceğini bilmesi gerekiyor.

"BU MACERANIN SONU BAĞIŞIKLIKLA BİTMEZ"

Bağışıklık kazanmak diye bir macera yok, bunu hepimiz biliyoruz. Bu maceranın sonu bağışıklıkla bitmez. Virüs affetmiyor, çok bulaşıcı ve biz evimizde durarak bulaşma riskini biraz yatıştırdık. Belirti ve buğuların çıkması uzun bir zaman alıyor. Diyelim ki bugün bulaştı siz bunu 14 gün sonra öğreniyorsunuz. Sonrasında alacağınız tedbirler gecikmiş oluyor.

Biz hastaneler olarak bütün hastaları, servisleri iptal ettik. Bu hastalar bütün servisleri kapladı. Şimdi ise normale dönmek zorunda olan tek bir yer var orası da hastanelerin bir bölümü. Ciddi hastalar sokaklarda kaldılar. Parası olmayan, özel hastanelere gidemeyen artık bunu tolere edebilecek durumda değil. Biz hastanelerde yüzde 100 olarak kullandığımız servisleri yüzde 20’ye indireceğiz.

"DELİ MİSİNİZ, ŞAKA MI YAPIYORSUNUZ?"

İkinci dalgadan çok hastane kapasiteleri ve bizlerin fiziksel ve zihinsel tükenmişliği sıkıntılı geçer. İnsanlara deli misiniz? şaka mı yapıyorsunuz? Demek istiyorum. Bugün sanki paralel evrene ışınlanmış gibi bir hisse kapıldım. Trafik, kafelerin doluluğu ve kuyruklar tamamen delilik. Bebek arabasıyla gezenler, 90 yaşında olup dışarıda olan da var.

Ben 65 yaş üstünün bu şekilde eve kapatılmasını çok da memnun değilim. 3 ayımın heba olduğunu hissettim bir hekim olarak. İnsanlarda algı farklı olmuş diye düşünüyorum. Bir ilacı var ve ilacın da ne işe yaradığını bilmiyoruz onu da veriyorlar bize evlerimize gönderiyorlarmış gibi bir algı mı, bir delilik hali mi, yoksa bunalmışlıktan kaynaklı bir patlama mı şuan da çözemiyorum ama bu böyle giderse bu kadar aktif vakayla bu kadar erken hareketlenmek bize pahalıya patlar."