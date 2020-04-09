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82 yaşındaki Fahri Ümmetoğlu gözyaşlarını tutamadı

Bursa’nın İnegöl ilçesi kırsal Edebey Mahallesi'nde oturan emekli öğretmen Fahri Ümmetoğlu (82), koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamadığı için ilaçlarını getiren sağlık ekiplerini karşısında görünce gözyaşlarını tutamadı.
82 yaşındaki Fahri Ümmetoğlu gözyaşlarını tutamadı

İnegöl’e bağlı kırsal Edebey Mahallesi'nde bulunan bağ evinde, eşi Şükrünaz (77) ile birlikte yaşayan emekli öğretmen Fahri Ümmetoğlu, sokağa çıkma yasağı nedeniyle ilçe sağlık ekiplerinden yardım istedi. Ekipleri telefonla arayan Ümmetoğlu, mide rahatsızlığı nedeniyle kullandığı ilaçlarının bittiğini söyledi. Eczaneden ilaçları alan ekipler, Ümmetoğlu’nun evine geldi. Ekipleri kapıda karşılayan Ümmetoğlu, mutluluktan gözyaşı döktü.

EKİPLERE BAL İKRAM ETTİ

Ekipleri görünce duygulanan Ümmetoğlu, "Allah hepinizden razı olsun. Allah sizlere uzun ömürler versin" dedi. İlaçların ücretini vermek istediğini söyleyen Ümmetoğlu, ücret alınmadığını öğrenince, ekiplere kendi ürettiği ballardan ikram etti.

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