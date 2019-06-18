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9 yıldır yurtta kalan 17 yaşındaki gencin sır dolu ölümü

9 yıldır Batıkent 3.Grup evinde barınan Muharrem Yakup Lekesiz isimli 17 yaşındaki gencin 9. kattan düşerek ölmesi üzerine ailesi tarafından şüpheli olduğu düşünülüyor.
9 yıldır yurtta kalan 17 yaşındaki gencin sır dolu ölümü

9 Yıldır kaldığı Batıkent 3. Grup evinde 9. kattan düşerek hayatını kaybeden Muharrem Yakup Lekesiz isimli 17 yaşındaki gencin babası Selahattin Lekesiz, ölümün şüpheli olduğunu iddia ederek, oğlunun intihar etmesi için bir neden bulunmadığını ve oğlunun intihar edecek bir yapıda insan olmadığını belirterek konunun araştırılması gerektiğini belirtti.

17 yaşındaki gencin Babası Selahattin Lekesiz Adli Tıp Morgunda bulunan cenazeyi bugün alarak ikindi vakti kılınacak cenaze namazını ardından Kayaş Mezarlığında toprağa vereceklerini belirtti. 17 Yaşındaki oğlu Muharrem Yakup Lekesiz'in ölümünün mutlaka araştırılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: artukluhaber.net
 

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