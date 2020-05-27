  • BIST 105.060
  • Altın 370,652
  • Dolar 6,7705
  • Euro 7,4307
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 25 °C
»

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bini aştı

ABD'de koronavirüs (Corona virüs) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 839 artarak 100 bin 686'ya yükseldi.
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bini aştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 839 artarak, 100 bin 686'ya yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 20 bin 481 artarak 1 milyon 728 bin 964'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 839 artarak, 100 bin 686'ya çıktı.

ABD'yi 394 bin 507 vakayla Brezilya, 370 bin 680 vakayla Rusya ve 283 bin 339 vakayla İspanya izliyor.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

Öte yandan, salgının etkisinin azaldığı New York, halen ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor.

Şimdiye kadar 373 bin 622 vakanın görüldüğü eyalette, 29 bin 451 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 157 binden fazla vakayla New Jersey ve 113 binin üzerinde vakayla Illinois takip ediyor.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 15 milyon 550 bini, iyileşen hasta sayısı da 480 bini geçti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bini aştı27 Mayıs 2020 Çarşamba 17:55
  • Orman mühendisi iki kadın 'ateş savaşçılarını' eğitiyor27 Mayıs 2020 Çarşamba 16:45
  • Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın ilk ziyaretçileri basın mensupları oldu27 Mayıs 2020 Çarşamba 16:43
  • İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama27 Mayıs 2020 Çarşamba 16:39
  • Bakan Albayrak: Demokrasi tarihimizin çukuru olan 27 Mayıs'ın kaderini değiştiriyoruz27 Mayıs 2020 Çarşamba 16:29
  • Avcılar'da plastik fabrikasında yangın çıktı27 Mayıs 2020 Çarşamba 16:21
  • Yunanistan 25 ülkeden turist kabul etmeye başlayacağını duyurdu27 Mayıs 2020 Çarşamba 16:08
  • Avrupa ülkeleri Kovid-19 tedbirlerini kaldırmaya devam ediyor27 Mayıs 2020 Çarşamba 16:06
  • BM Dünya Turizm Örgütü: İstanbul, Doha ve Dubai salgın sonrasında turizmde pilot projelerin lideri olacak27 Mayıs 2020 Çarşamba 16:05
  • Bebekler kendilerini taklit edenleri fark ediyor ve seviyor27 Mayıs 2020 Çarşamba 15:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti